АСЕАН договорилась с главой хунты в Мьянме о прекращении насилия

Генерал из Мьянмы Мин Аунг Хлайн на саммите АСЕАН в Джакарте

Лидеры стран Юго-Восточной Азии заявили, что они договорились с главой военных властей Мьянмы о плане прекращения кризиса в этой стране. Как заявил журналистам в субботу, 24 апреля, в Джакарте после саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) премьер-министр Малайзии Мухиддин Ясин, достигнутая договоренность "превзошла наши ожидания".

Согласно заявлению председателя АСЕАН Брунея, достигнут консенсус по пяти пунктам - прекращение насилия, конструктивный диалог между всеми сторонами, назначение специального посланника АСЕАН по содействию диалогу, принятие помощи и визит посланника в Мьянму. В заявлении ничего не сказано об освобождении политических заключенных.

"Ситуация в Мьянме невыносимая"

В ходе саммита АСЕАН призвала к прекращению насилия в Мьянме и освобождению всех политзаключенных. "Ситуация в Мьянме невыносимая, - заявил президент Индонезии Джоко Видодо. - Насилие должно прекратиться, в Мьянме должны быть немедленно восстановлены демократия, стабильность и мир".

На саммите, среди прочих, присутствовал и лидер военных властей Мьянмы генерал Мин Аунг Хлайн. Его приглашение в столицу Индонезии подверглось резкой критике. Противники военного переворота обратились в Интерпол с просьбой арестовать генерала во время его поездки и начать расследование преступлений против человечности. Это первая известная заграничная поездка правителя Мьянмы после путча, который произошел в начале февраля.

Военное руководство Мьянмы в последние недели все более наращивает применение силы, подавляя любое сопротивление новому режиму. По оценкам организации по оказанию помощи заключенным AAPP, силовиками убито уже не менее 739 человек, под стражей находится более 3300 человек. Постоянно поступают сообщения о жестоких пытках.