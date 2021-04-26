Скандал в британской политике: «серый кардинал» Джонсона против премьера

В Британии разгорается политический скандал: бывший старший советник премьер-министра Доминик Каммингс, которого пресса называла "архитектором брексита" и серым кардиналом правительства, теперь резко критикует Бориса Джонсона.

Каммингс выступил против бывшего начальника в пятницу вечером. В своем блоге он поставил под сомнение компетентность правительства, негативно оценил действия в борьбе с пандемией Covid-19 и рассказал, что премьер предлагал неэтичные или даже незаконные, на его взгляд, схемы финансирования ремонта своей квартиры.

Пресс-секретарь премьер-министра отверг обвинения и заявил, что в правительстве соблюдают все этические нормы и законы, а ремонт Джонсон оплатил сам.

Каммингс считается ключевым политтехнологом кампании за выход Британии из Евросоюза, и ему приписывали значительное влияние на премьер-министра вплоть до отставки с поста старшего советника в ноябре 2020 года.

"Каммингс объявил войну премьеру" - с таким заголовком, подчеркивающим неожиданность атаки от некогда ближайшего союзника Джонсона, вышли в субботу сразу несколько британских газет.

Что написал Каммингс?

В четверг журналисты связали Каммингса, который покинул свой пост в правительстве в ноябре 2020 года, с недавними утечками переписки Джонсона в прессу.

Каммингс ответил в своем блоге - и не только резко отверг эти обвинения, но и назвал их автором пресс-секретаря премьер-министра, за которым якобы стоит сам Джонсон.

В том же посте "архитектор брексита" перешел в контратаку. Он обвинил Джонсона во вмешательстве во внутренние проверки и желании спасти другого своего советника, Генри Ньюмана, от увольнения за утечки, потому что тот был лучшим другом невесты премьера.

Каммингс также заявил, что выступил резко против планов Джонсона насчет ремонта своей квартиры.

"<...> Я сказал ему, что считаю его планы тайно оплатить ремонт за счет [политических] доноров неэтичными, глупыми, потенциально незаконными и почти наверняка нарушающими правила раскрытия информации о политических пожертвованиях", - пишет Каммингс.

Он добавляет, что отказался помогать с организацией платежей для этой цели.

Речь идет о квартире с четырьмя спальнями по адресу Даунинг-стрит, 11, над официальной резиденцией министра финансов.

Она значительно больше квартиры над резиденцией премьера по соседству, и Джонсон с невестой предпочли жить в ней, как и ряд их предшественников.

По словам источников Би-би-си, к весне ремонт был практически закончен, но не оплачен, так как расходы превысили выделенные премьеру 30 тыс. фунтов в год (3,1 млн рублей) на обстановку служебного жилья.

Несколько британских СМИ сообщали в марте, что Джонсон рассматривает возможность создания благотворительного фонда, чтобы привлечь частные пожертвования - в подражание модели, которую используют президенты США для ремонта Белого дома.

Однако в пятницу в правительстве заявили, что Джонсон лично покрыл затраты на ремонт.

С чего все началось?

Этот скандал уходит корнями в другой: ранее на этой неделе Би-би-си опубликовала фрагменты из переписки Бориса Джонсона с миллиардером сэром Джеймсом Дайсоном, известным в том числе активной поддержкой брексита.

В сообщениях Джонсон обещает Дайсону решить налоговые вопросы, связанные с работой его компании из Британии вместо штаб-квартиры в Сингапуре.

Сообщения относятся к марту прошлого года, когда правительство делало все возможное, чтобы получить необходимое количество аппаратов ИВЛ для пациентов с осложнениями от Covid-19, и пригласило компанию Дайсона поучаствовать в разработках.

Оппозиция назвала эти сообщения свидетельством кумовства и привилегий для консервативных бизнесменов. Но Джонсон говорит, что видеть здесь нечто предосудительное - безумие. В правительстве настаивают, что действовали в условиях пандемии и в интересах страны.

В кабинете начали проверку с целью выявить ответственного за утечку. Но уже на этой неделе заметки на первых полосах нескольких британских газет прямо связали ее с Каммингсом - и именно на это бывший советник премьера ответил в своем блоге.

"Я не был прямым или косвенным источником заметки Би-би-си/Кунсберг о сообщениях премьер-министра/Дайсона", - написал Каммингс, имея в ввиду политического редактора Би-би-си Лору Кунсберг, которая первой процитировала переписку между Джонсоном и Дайсоном.

Джонатан Блейк, политический корреспондент Би-би-си:

Это сенсационное выступление человека, прежде считавшегося одним из самых преданных союзников Бориса Джонсона.

И если вам хочется закатить глаза и сказать, что это просто нытье уволенного помощника, предлагаю подумать хорошенько.

Пост Доминика Каммингса - доказательство того, что он готов раскрыть завесу тайны и рассказать о времени, проведенном в самом сердце Даунинг-стрит, и ему не важно, как это отразится на премьер-министре.

Он не только отверг обвинения в утечке, но и представил свою версию событий в двух историях, которые могут стать уязвимыми местами Бориса Джонсона.

Это вопросы о финансировании ремонта квартиры на Даунинг-стрит и утечке плана о введении локдауна.

Обилие подробностей указывает на то, что Каммингс готов подставить под удар других, защищая себя и раскрывая внутренние механизмы Даунинг-стрит, 10.

Чего ожидать дальше?

Каммингс обещает ответить на все вопросы 26 мая - на эту дату запланировано его выступление перед парламентской комиссией, изучающей действия правительства в борьбе с пандемией коронавируса.

Он также пишет, что готов опубликовать все имейлы, полученные им с июля 2019 года до ноября 2020 года - т.е. во время работы на посту старшего советника премьера.

"Правильным способом решения подобных вопросов будет срочное парламентское расследование действий правительства относительно Covid-кризиса, которое должно под присягой собрать показания всех ключевых игроков и получить доступ к документам", - пишет Каммингс.