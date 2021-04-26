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Турция начала очередное наступление на курдов
09:45 26.04.2021 |
Турция начала новую военную операцию против курдов. Объекты запрещенной в стране Курдской рабочей партии в городе Хаккяри близ границы с Ираком подверглись артиллерийскому обстрелу и авианалетам с участием истребителей F-16, сообщило Общество радио и телевидения Турции в субботу, 24 апреля.
Операцией руководит турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар. А президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал подвергающихся атакам "террористами" и заявил об уничтожении многих из них.
Турция уважает территориальную целостность Ирака, указал Эрдоган. Ирак на момент публикации не отреагировал на происходящее. Ранее официальный Багдад неоднократно обвинял Анкару в нанесении ущерба своему суверенитету турецкими операциями.
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