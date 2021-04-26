Финансовые новости
- |
- 26.04.21
- |
- 15:41
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Турция призвала Байдена «исправить ошибку» с признанием уничтожения армян геноцидом
09:42 26.04.2021 |
Турция возмутилась заявлением президента США Джо Байдена, в котором он первым из президентов США назвал уничтожение армян в 1915 году геноцидом, и призвала его "исправить ошибку".
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.
"Мы отвергаем и решительно осуждаем заявление президента США о событиях 1915 года, сделанное под давлением радикальных армянских кругов и антитурецких групп 24 апреля. Очевидно, что под данным заявлением нет научного и юридического основания, оно не подкреплено никакими доказательствами. События 1915 года не соответствуют ни одному из критериев, определенных международным законодательством для использования понятия "геноцид", - говорится в тексте.
МИД Турции отметил, что суть событий не меняется в зависимости от текущей политической ситуации, и изменение оценки по политическим соображениям является "искажением истории".
"Заявление президента США не приведет ни к чему иному, кроме поляризации и вреда для мира и стабильности в регионе ... и подорвет наше взаимное доверие и дружбу. Мы призываем президента США исправить эту большую ошибку, которая служит лишь цели удовлетворить определенные политические круги, и поддержать усилия, направленные на мирное сосуществование в регионе, в частности между турецким и армянским народами - вместо того, чтобы поддерживать повестку дня тех кругов, которые пытаются разжигать неприязнь на основе прошлого", - заключают в заявлении.
В то же время, премьер-министр Армении Никол Пашинян направил Байдену письмо, в котором выразил благодарность и отметил, что это "мощный шаг на пути к восстановлению истины и исторической справедливости".
Напомним, 24 апреля президент США Джо Байден объявил, что массовое убийство армян в начале 19-го века в Османской империи имело статус геноцида. Заявление Байдена была обнародовано по случаю 106-й годовщины начала резни.
Заявление президента США не стало неожиданностью для турецких властей - последние несколько дней источники сообщали о планах такого признания. Несмотря на то, что Байден в выступлении не возложил ответственность за события того времени на современную Турцию, его заявление вызвало возмущение Анкары.
Ожидается, что американское признание повлечет новый виток напряженности между США и Турцией, которые являются союзниками в НАТО.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский о возможной встрече с Путиным: мне кажется, все идет к тому, что эта встреча будет
ТОП-НОВОСТИ
|Три дня молчания. Почему Зеленский тянет с ответом Путину на приглашение в Москву
|Враги народа заканчиваются. Когда Зеленскому наскучит играться в санкции
|Позитив недели. Наш «Булат» будет мощнее и надежнее российского танка Т-90А
|Путин не ввел. Что будет с ОРДЛО без российских войск у границ Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|АСЕАН договорилась с главой хунты в Мьянме о прекращении насилия
|Скандал в британской политике: «серый кардинал» Джонсона против премьера
|Переворот Додона: чем закончится пророссийский мятеж у соседей Украины
|Премьер Армении подал в отставку для проведения досрочных выборов
|Турция начала очередное наступление на курдов
|Турция призвала Байдена «исправить ошибку» с признанием уничтожения армян геноцидом
Это интересно
|Объявлен победитель конкурса «Всемирный автомобиль года»
|Cadillac представил серийную версию электрического кроссовера Lyriq
|299 л.с. и три ряда сидений: представлен самый большой кроссовер Volkswagen
|Toyota представила электрический полноприводный кроссовер
|В Fortnite, Warframe, Apex Legends и Call of Duty: Warzone на Xbox теперь можно играть полностью бесплатно
|BlaBlaCar купил украинскую компанию для организации автобусных перевозок
|Google вошел в топ-25 крупнейших налогоплательщиков в Украине