Турция призвала Байдена «исправить ошибку» с признанием уничтожения армян геноцидом

Турция возмутилась заявлением президента США Джо Байдена, в котором он первым из президентов США назвал уничтожение армян в 1915 году геноцидом, и призвала его "исправить ошибку".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

"Мы отвергаем и решительно осуждаем заявление президента США о событиях 1915 года, сделанное под давлением радикальных армянских кругов и антитурецких групп 24 апреля. Очевидно, что под данным заявлением нет научного и юридического основания, оно не подкреплено никакими доказательствами. События 1915 года не соответствуют ни одному из критериев, определенных международным законодательством для использования понятия "геноцид", - говорится в тексте.

МИД Турции отметил, что суть событий не меняется в зависимости от текущей политической ситуации, и изменение оценки по политическим соображениям является "искажением истории".

"Заявление президента США не приведет ни к чему иному, кроме поляризации и вреда для мира и стабильности в регионе ... и подорвет наше взаимное доверие и дружбу. Мы призываем президента США исправить эту большую ошибку, которая служит лишь цели удовлетворить определенные политические круги, и поддержать усилия, направленные на мирное сосуществование в регионе, в частности между турецким и армянским народами - вместо того, чтобы поддерживать повестку дня тех кругов, которые пытаются разжигать неприязнь на основе прошлого", - заключают в заявлении.

В то же время, премьер-министр Армении Никол Пашинян направил Байдену письмо, в котором выразил благодарность и отметил, что это "мощный шаг на пути к восстановлению истины и исторической справедливости".

Напомним, 24 апреля президент США Джо Байден объявил, что массовое убийство армян в начале 19-го века в Османской империи имело статус геноцида. Заявление Байдена была обнародовано по случаю 106-й годовщины начала резни.

Заявление президента США не стало неожиданностью для турецких властей - последние несколько дней источники сообщали о планах такого признания. Несмотря на то, что Байден в выступлении не возложил ответственность за события того времени на современную Турцию, его заявление вызвало возмущение Анкары.

Ожидается, что американское признание повлечет новый виток напряженности между США и Турцией, которые являются союзниками в НАТО.