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Глава МИД ФРГ выступает за диалог с Москвой и против ужесточения санкций
09:15 26.04.2021 |
Несмотря на провокационные действия России на границе с Украиной и ситуацией вокруг посаженного за решетку оппозиционера Алексея Навального, министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) выступает против ужесточения санкционного давления на Москву. Именно в связи с напряжением в отношениях последнего времени необходим диалог с Россией, заявил он в воскресенье, 25 апреля, в интервью телеканалу ARD. "Отношения очень плохие, - признал он. - Но они не должны и оставаться такими".
"Суть дипломатии", по словам главы внешнеполитического ведомстве Германии, заключается в том, чтобы разговаривать с теми странами, отношения с которыми напряжены, "а не всегда говорить только с теми, с кем нет разногласий во мнениях". "Это в особенности касается России и конкретно сейчас", - подчеркнул Мас.
Он выразил удовлетворение тем, что российское правительство, по-видимому, приняло предложение главы Белого дома Джо Байдена о переговорах с российским президентом Владимиром Путиным и обе стороны уже обсуждают время и место проведения встречи. "В конце концов никто не может быть заинтересован в том, чтобы постоянные провокации и конфронтации превратились в серьезное противостояние, - отметил глава германского МИД, - уж точно не мы, в Европе".
Мас не верит, что санкции помогут Навальному
Хайко Мас напомнил, что после противозаконной аннексии Крыма в 2014 году ЕС уже ввел в отношении России экономические санкции, которые продлеваются каждые полгода, а также что европейские санкции были дважды введены за последние недели в связи с отравлением Навального. Глава германской дипломатии высказался против еще более жестких мер, как того требуют, в частности, европарламентарии. Он выразил сомнение в том, что "очень жесткие санкции" в отношении Москвы улучшат ситуацию с Навальным: "Я думаю, что это приведет к обратному".
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