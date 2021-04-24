продолжает выдавать «золотые паспорта» иностранцам несмотря на предупреждения ЕС - СМИ

Мальтийское правительство продолжает продавать гражданство мультимиллионерам, которые имеют минимальные связи со страной.

Об этом говорится в расследовании Guardian, сообщает "Европейская правда".

Богатые заявители подписывают соглашения на 1 млн евро в обмен на мальтийские паспорта после 12-месячного квалификационного периода, говорится в расследовании.

Кэш электронных писем и документов одной из крупнейших в мире паспортных брокерских фирм Henley & Partners, полученный Фондом Дафны Каруаны Галиции и переданный Guardian и другим СМИ, показал, как богатые россияне, китайцы и саудовцы направляются на Мальту, чтобы получить так называемые "золотые паспорта".

Установлено, что многие арендует квартиры, чтобы заявить, что они являются резидентами, но затем оставляет недвижимость пустой.

Журналист Guardian представился как советник российского промышленника-миллионера, который желает приобрести мальтийское гражданство для себя и своей семьи.

На видеовстрече с двумя руководителями компании Henley & Partners, включая Доминика Волека, руководителя группы частных клиентов и члена исполнительного комитета компании, репортеру рассказали, что от состоятельных заявителей ожидается, что они проведут в стране всего три недели, что, по утверждению фирмы, правительство Мальты считает достаточным для демонстрации "настоящей связи" со страной и получения гражданства.

Компания также предоставила репортеру под прикрытием документы о том, что за 888 000 евро заявители могут получить мальтийский паспорт через 12 месяцев.

В октябре Европейская комиссия начала процедуры о нарушении законодательства ЕС против Кипра и Мальты, направив официальные письма по их схем гражданства в обмен на инвестиции. Комиссия обвинила Мальту в продаже европейского гражданства лицам, не имеющим настоящей связи со страной.