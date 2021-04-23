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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

США хотят вдвое сократить выбросы углекислого газа к 2030 году

08:21 23.04.2021 |

Мир

 

Соединенные Штаты, экономика которых является крупнейшей в мире, намерены к 2030 году на 50 процентов сократить выбросы углекислого газа в атмосферу по сравнению с уровнем 2005 года. Об этой амбициозной цели объявил президент США Джо Байден, выступая в четверг, 22 апреля, на открытии двухдневного климатического саммита в Вашингтоне.

При этом Байден призвал других мировых лидеров объединить усилия в борьбе с общей проблемой глобального потепления климата.

В свою очередь, министр обороны США Ллойд Остин указал на то, что "климатический кризис - это сила, существенно дестабилизирующая мир". По словам министра, глобальное потепление относится к ряду немногих "угроз, которые действительно можно считать экзистенциальными".

Основные темы климатического саммита в США

Из-за пандемии коронавируса саммит, в котором участвуют 40 руководителей государств и глав правительств, проходит в режиме онлайн-конференции. Ожидается, что основными темами мероприятия станут инновационные подходы к борьбе с глобальным потеплением климата, а также экономические перспективы мер по борьбе с повышением температуры на планете.

Как сообщают журналисты американского телеканала CNN со ссылкой на официальный источник, о планке снижения выбросов парниковых газов на 50 процентов команда Байдена окончательно договорилась на совещании утром в среду, 21 апреля.

"Поскольку эти климатические цели являются частью договоренностей Парижского соглашения по климату, к которому США внровь присоединились после вступления Байдена в должность президента, они не являются обязательными. Поэтому пока администрация президента не представила конкретный план того, как именно США собираются достигать этих целей", - констатируют журналисты.

ЕС хочет стать первым климатически нейтральным континентом

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), выступившей на саммите 22 апреля, Европа собирается стать "первым в мире климатически нейтральным континентом". Она сообщила о том, что 21 апреля Европарламент и 27 стран-членов ЕС согласовали первый климатический закон ЕС (Europe's first-ever Climate Law), который позволит окончательно закрепить цели, обозначенные в так называемой "Европейской зеленой сделке" (European Green Deal), а именно: достигнуть нейтрального уровня выбросов углекислого газа в атмосферу к 2050 году.

Выступление Меркель на климатическом саммите

В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), выступая на саммите, похвалила стремление США существенно сократить выбросы парниковых газов в атмосферу, назвав этот план "четким сигналом мировому сообществу".

При этом глава правительства ФРГ напомнила, что Германия сократила выбросы углекислого газа на 40 процентов по сравнению с 1990 годом, и пообещала, что ее страна и дальше будет вносить свой вклад, чтобы ЕС достиг запланированного снижения выбросов к 2030 году на 55 процентов.

Германия будет продолжать инвестировать в развитие возобновляемых источников энергии, подчеркнула Меркель. По ее данным, в 2020 году 46 процентов электроэнергии в ФРГ было произведено из "зеленых" источников.

Кроме того, канцлер ФРГ высказала мнение, что развитые промышленные страны должны как минимум до 2025 года придерживаться взятого ими ранее на себя обязательства о ежегодной выплате развивающимся странам 100 млрд долларов помощи в борьбе с потеплением климата. Германия, по словам Меркель, готова продолжать выделять на эти цели 4 млрд долларов ежегодно.

Между тем экоактивисты и представители неправительственных организаций, занимающихся защитой климата, заявили, что речь Меркель на саммите по климату их разочаровала. В частности, такие организации, как Germanwatch и Greenpeace раскритиковали тот факт, что канцлер ФРГ не высказала во время своего выступления ни одной новой идеи.

Макрона перебили Путиным

Выступление президента России Владимира Путина на саммите началось с курьеза.

Российскому лидеру дали слово в тот момент, когда президент Франции Эмманюэль Макрон еще не закончил свою речь, просто его перебив. "Большое спасибо, господин президент. Я передаю слово президенту России, его превосходительству Владимиру Путину", - заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен посреди выступления Макрона, пишет немецкое онлайн-издание Merkur.

Поначалу Макрон продолжал говорить, однако камера уже показывала Путина, который, в свою очередь, судя по всему, еще не был готов начать свое выступление. Впоследствии речь Макрона показали еще раз без сокращений. Пресс-служба Елисейского дворца сообщила, что инцидент был вызван техническими проблемами у американской стороны.

О чем говорил президент РФ на климатическом саммите

Выступая по видеосвязи на климатическом саммите в Вашингтоне, президент России рассказал о том, что в России уже действует пилотная программа по продаже эмиссионных сертификатов на полуострове Сахалин, благодаря которой этот регион уже к 2025 году должен стать климатически нейтральным. Далее Путин указал, что Россия развивает и технологии улавливания и захоронения углекислого газа и с их помощью может ежегодно улавливать 2,5 млрд тонн C02.

В то же время российский лидер отметил, что его страна будет продолжать развивать свою инфраструктуру и строить новые газопроводы.

Условия сокращения вырубки лесов в Бразилии

По словам министра охраны окружающей среды Бразилии Рикарду Салеса, его стране необходима дополнительная финансовая поддержка, чтобы осуществить план по сокращению вырубки лесов и выбросу углекислого газа в атмосферу.

"Месяц назад мы представили США по их запросу наш план действий, который предполагает, что через 12 месяцев, при условии наличия ресурсов, мы могли бы начать быстрее двигаться по пути сокращения вырубок леса", - подчеркнул Салеса 22 апреля на пресс-конференции после выступления президента Бразилии Жаира Болсонару на саммите.

Папа римский пожелал удачи участникам климатического саммита

Перед началом климатического саммита 22 апреля глава Римско-католической церкви Франциск I в видеообращении к его участникам пожелал им успехов в борьбе с потеплением климата на планете. При этом понтифик похвалил президента США Байдена, выступившего организатором саммита, за этот важный шаг на пути к международной конференции ООН по климату, которая пройдет в ноябре 2021 года в Глазго.

"Природа - это подарок, о котором должно заботиться человечество", - подчеркнул папа римский.
По материалам: Deutsche Welle
 

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