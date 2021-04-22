"Правительство продлевает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации и, соответственно, карантина", – сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Финансовые новости
- |
- 22.04.21
- |
- 19:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Чехия вышлет еще около 70 сотрудников посольства РФ
17:19 22.04.2021 |
Чехия решила сравнять количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве, что означает высылку еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.
Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Якуб Кульганек, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.
Сегодня в полдень истек срок, до которого Россия должна позволить всем 20 чешским дипломатам вернуться в посольство в Москве, которое выслало их в ответ на высылку 18 сотрудников российского посольства, которые, по мнению чешских властей, работали на спецслужбы.
Решение чешского МИД сравнить численность диппредставительств действует с сегодняшнего дня. У России есть время до конца мая вывезти своих работников и дипломатов.
После отъезда высланных сотрудников в посольстве Чехии в Москве оставалось 24 сотрудника, в том числе пять дипломатов и 19 административно-технических работников.
Сейчас в посольстве России в Праге работает 27 дипломатов и 67 административно-технических работников.
Напомним, 21 апреля новый министр иностранных дел Чехии Якуб Кульганек объявил послу РФ Александру Змеевскому, что если Россия не примет обратно всех 20 высланных дипломатов, то Прага сократит количество дипломатов в российском посольстве. Он отметил, что чешских дипломатов в России гораздо меньше, чем российских в Праге.
Чехия обвинила РФ в организации взрыва, который произошел 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только через 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.
В связи с этим Прага решила выслать 18 российских дипломатов, они уже покинули страну. В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.
В Чехии назвали эту реакцию непропорциональной и выдвинули ультиматум - позволить дипломатам вернуться, чтобы избежать дальнейшего сокращения количества дипломатов в посольстве РФ.
В Кремле на это ответили, что "разговоры с Россией в стилистике требований бесперспективны".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Банки положительно оценивают перспективы кредитования в следующие 12 месяцев – опрос НБУ
|Зеленский указом утвердил решение СНБО о персональных санкциях против 13 граждан, а также 95 компаний
|Ситибанк 21 апреля устроил переполох на межбанковском валютном рынке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|PwC: Багамы и Камбоджа опередили Китай в разработке CBDC
|Чехия вышлет еще около 70 сотрудников посольства РФ
|Что сулит Украине решение Байдена признать геноцид армян
|Первый саммит НАТО с участием Байдена рассмотрит угрозы со стороны РФ и КНР
|Посол Грузии в Украине вернулся в Киев - МИД
|Потребители по всему миру накопили дополнительно $5,4 трлн за время пандемии - Moody's
Это интересно
|Apple представила совершенно новые iMac — фирменный процессор M1, 24-дюймовый 4,5K-дисплей и свежий яркий дизайн
|Самый продаваемый китайский электрокар лишился крыши
|Apple представила iPad Pro на компьютерном процессоре M1. Старший получил дисплей Liquid Retina XDR и цену от $1099
|NASA опубликовало видео первого полёта марсианского вертолёта
|Audi показала, каким будет A6 следующего поколения
|Maserati представила первый гибридный кроссовер в истории марки
|BMW M3 и M4 обзавелись полным приводом и стали быстрее