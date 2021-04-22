Первый саммит НАТО с участием Байдена рассмотрит угрозы со стороны РФ и КНР

Следующий саммит 30 стран - членов НАТО состоится 14 июня в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Среди основных тем встречи - агрессивные действия России и международные изменения в сфере безопасности, связанные с усилением Китая, заявил в четверг, 22 апреля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Кроме того, на повестке дня первого саммита организации с участием нового президента США Джо Байденанаходятся вопросы программы реформ "НАТО-2030" и угрозы, связанные с изменением климата, терроризмом, кибератаками, а также новыми технологиями, указал он далее.

Укрепление североатлантического партнерства

По словам Столтенберга, саммит является уникальной возможностью укрепить альянс как олицетворение партнерства Европы и Северной Америки, а решения по программе реформирования должны предоставить НАТО возможность более эффективно справляться с вызовами сегодняшнего дня и будущего.

Предыдущий саммит НАТО состоялся в Лондоне в декабре 2019 года. Во время президентства предыдущего главы Белого дома Дональда Трампа отношения Соединенных Штатов и НАТО были крайне напряженными. В частности, действия Трампа неоднократно вызывали сомнения в том, что США поддержат союзников в случае серьезной угрозы и выполнят свои обязательства в рамках Североатлантического альянса. Он также объявил о выводе американских войск из Германии и грозил выходом США из НАТО.