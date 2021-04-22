"Правительство продлевает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации и, соответственно, карантина", – сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Первый саммит НАТО с участием Байдена рассмотрит угрозы со стороны РФ и КНР
14:02 22.04.2021 |
Следующий саммит 30 стран - членов НАТО состоится 14 июня в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Среди основных тем встречи - агрессивные действия России и международные изменения в сфере безопасности, связанные с усилением Китая, заявил в четверг, 22 апреля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Кроме того, на повестке дня первого саммита организации с участием нового президента США Джо Байденанаходятся вопросы программы реформ "НАТО-2030" и угрозы, связанные с изменением климата, терроризмом, кибератаками, а также новыми технологиями, указал он далее.
Укрепление североатлантического партнерства
По словам Столтенберга, саммит является уникальной возможностью укрепить альянс как олицетворение партнерства Европы и Северной Америки, а решения по программе реформирования должны предоставить НАТО возможность более эффективно справляться с вызовами сегодняшнего дня и будущего.
Предыдущий саммит НАТО состоялся в Лондоне в декабре 2019 года. Во время президентства предыдущего главы Белого дома Дональда Трампа отношения Соединенных Штатов и НАТО были крайне напряженными. В частности, действия Трампа неоднократно вызывали сомнения в том, что США поддержат союзников в случае серьезной угрозы и выполнят свои обязательства в рамках Североатлантического альянса. Он также объявил о выводе американских войск из Германии и грозил выходом США из НАТО.
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