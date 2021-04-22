"Правительство продлевает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации и, соответственно, карантина", – сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Израиль нанес ответные удары по Сирии после запуска ракеты с ее территории
09:25 22.04.2021 |
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на четверг, 22 апреля, нанесла несколько ракетных ударов по целям в Сирии в ответ на запуск ракеты с территории этой страны.
"После сигнала тревоги с сирийской территории по территории Израиля была выпущена ракета класса "земля-воздух", которая упала в районе Негев (пустыня в южной части Израиля. - Ред.). В ответ несколько минут назад ЦАХАЛ атаковал батарею, выпустившую эту ракету, и другие батареи ракет класса "земля-воздух", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Армии обороны Израиля в соцсети Twitter.
По данным ЦАХАЛ, в связи с ракетным ударом со стороны Сирии в Израиле раздались сигналы сирены в поселении, расположенном вблизи города Димона, где находится ядерный реактор. Сообщений о каких-либо повреждениях, однако, в этой связи не поступало.
В свою очередь, государственные СМИ Сирии сообщили, что израильские ракеты были перехвачены. Этот инцидент стал самым серьезным военным столкновением между Сирией и Израилем за последние годы, отмечает агентство AP.
Инцидент на ядерном объекте в Натанзе
На данный момент ни одна страна не взяла на себя ответственность за ракетный удар по Израилю. Однако в субботу, 17 апреля, в иранской газете Kayhan была опубликована колонка одного из иранских аналитиков, который высказал предположение, что ядерный объект в израильском городе Димона может стать целью атаки после инцидента, произошедшего 11 апреля в Натанзе.
Ранее, 12 апреля, представитель МИД Ирана заявил, что за атакой на ядерный объект в Натанзе стоит Израиль. По мнению иранских властей, этот удар стал местью за позицию Тегерана по вопросу отмены санкций США.
Инцидент на ядерном объекте в Натанзе, который произошел в ночь на 11 апреля, власти страны назвали "терактом". "Мы осуждаем теракт в Натанзе и попытку врагов Ирана помешать прогрессу страны в атомной области", - заявил вечером в тот же день вице-президент Али Акбар Салехи. В свою очередь, англоязычный иранский телеканал Press TV ("Пресс-ТВ") сообщил, что к инциденту на ядерном объекте привела проблема с электрической распределительной сетью.
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