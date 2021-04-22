"Правительство продлевает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации и, соответственно, карантина", – сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Финляндия не исключает возможности вступления в НАТО - президент
09:02 22.04.2021 |
Президент Финляндии Саули Ниинистё подтвердил, что его страна не исключает возможности вступления в НАТО.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.
"У нас, за время работы многих правительств, сложилось четкое понимание того, что Финляндия ни в коем случае не исключает возможности подачи заявки на вступление в НАТО. Но мне кажется, самое главное, что можно сделать для безопасности - это стараться не допускать крупных конфликтов", - сказал президент.
Ниинистё напомнил, что Евросоюз развивает в области безопасности как внутреннее сотрудничество, так и сотрудничество с Североатлантическим альянсом.
Финляндия, а также Швеция, не входят в НАТО, но в последние годы на фоне обострения отношения с Россией активно углубляют сотрудничество с Альянсом.
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