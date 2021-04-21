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Информация об агентстве
ЕС сократит выбросы парниковых газов на 55%
11:40 21.04.2021 |
Европейский Союз достиг предварительного соглашения о сокращении чистых выбросов парниковых газов как минимум на 55% к 2030 году.
Об этом пишет агентство Reuters.
Договоренность выходит за рамки предварительно установленной цели, но не достигает показателя, которого требуют защитники окружающей среды. Конечная цель - чтобы Евросоюз к 2050 году стал климатически нейтральным.
После переговоров, которые начались рано утром в среду, переговорщики из Европейского парламента и Европейского совета, где представлены 27 стран-членов ЕС, зафиксировали целью снижение выбросов относительно уровня 1990 года.
К 2019 году выбросы в ЕС были уже на 24% ниже, чем в 1990 году, а экономика выросла примерно на 60%.
Цель в 55% заменяет предыдущий план ЕС по сокращению выбросов на 40% к 2030 году по сравнению с базовым уровнем 1990 года.
Евродепутаты хотели добиться снижения до 60%, в то время как лидеры ЕС договорились о 55% после ночных переговоров в Брюсселе в декабре. Организация Greenpeace призвала установить показатель на уровне 65%.
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