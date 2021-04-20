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Взрывы на складах оружия в Чехии готовили 6 сотрудников ГРУ РФ - Bellingcat
23:12 20.04.2021 |
В подготовке взрывов на складах в Чехии участвовали как минимум шесть агентов ГРУ РФ из подразделения 29155, члены которого совершают акты насилия за пределами России.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в новом расследовании исследовательской группы Bellingcat и чешского издания Respekt.
По данным расследования, операция проходила под личным наблюдением командира отряда генерал-полковника Андрея В. Аверьянова, который на момент его засекречивания отправился в Центральную Европу и вернулся в Москву всего через несколько часов после взрыва в Врбетицах.
В настоящее время известно только два события, в которых Аверьянов таким образом принимал участие за пределами России, что, учитывая его высокое положение в ГРУ, предполагает, что они, должно быть, были важны для российского правительства. Врбетице - одно из них. Как показывает анализ его общения, Аверьянов имеет прямые связи с руководством ГРУ и руководящий администрацией.
Операция во Врбетице, вероятно, должна было состояться немного раньше, но по неясным причинам ее отложили примерно на неделю. Имеющаяся информация показывает, что некоторые члены группы 29155 прибыли в Чехию в течение 2014 года через соседние страны, а также с подготовительной миссией из Швейцарии.
Первые два члена подразделения прибыли отдельно в начале 2014 года. Сначала Сергей Федотов прибыл в Прагу 26 января 2014 года, и ранее Bellingcat, The Insider и Respekt опознали его под настоящим именем как Денис Вячеславович Сергеев. Он является третьим нападавшим на двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери в 2018 году.
Сергеев вернулся из Праги в Москву через неделю, 2 февраля 2014 года. Через две недели в Прагу прибыл другой член отряда 29155, Егор Гордиенко (он путешествовал под прикрытием как Георгий Горшков), который пробыл там неделю и покинул страну 24 февраля 2014 года. Именно Сергеев и Гордиенко приехали в Болгарию годом позже - в то время, когда у Эмилиана Гебрева, известного болгарского торговца оружием, появились симптомы, напоминающие отравление. Позже выяснилось, что ГРУ пыталось его отравить.
Сергеев и Гордиенко путешествуют вместе не в первый раз. В сентябре 2014 года оба агента вылетели из Москвы в Женеву, зарегистрировались в отеле Nash Airport Hotel и на следующее утро арендовали BMW 116i в Sixt Car Rental. Они вернули его через пять дней с 545 километрами пробега. В прошлом телефон Сергеева находился в горном районе Шамони, где, как сообщают французские СМИ, западные спецслужбы обнаружили базу материально-технического снабжения подразделения 29155.
Во время операции "Врбетице" командир отряда "Аверьянов" использовал фиктивный паспорт, выданный на имя Андрея Оверьянова. В Европу он прилетел рейсом российской компании "Аэрофлот", приземлившись в Вене 13 октября 2014 года. Двумя днями ранее в Австрию прибыл еще один сотрудник подразделения - Николай Ежов. Он также путешествовал под вымышленным именем - и одновременно с Ежовым агенты Анатолий Чепига и Александр Мишкин прилетели из России в Европу и приземлились в Праге. В это же время еще двое из отряда 29155 перебрались в Европу под настоящими именами Алексей Капинос и Евгений Калинин.
Во время пограничного контроля в аэропорту Праги Чепига и Мишкин показали свои фиктивные паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова, а их легендой была продажа спортивного питания. О той же профессии они заявили на канале Russia Today четыре года спустя, когда британцы раскрыли их личности после нападения на Скрипаля и объясняли, что ездили в Солсбери не убивать, а полюбоваться местным собором.
Данные на билетах показывают, что Чепига и Мишкин имели открытую дату обратного рейса из Чехии. Во время своего недолгого пребывания в Праге Чепига опубликовал фотографию из центра Праги в социальной сети. В то время, когда они с Мишкиным переехали в Моравию ближе к складу Врбетице и жили в отеле Corrado в Остраве, Николай Ежов, член отряда 29155, арендовал машину в Австрии.
Гипотеза состоит в том, что Ежов забрал Аверьянова на арендованной машине в Вене, и они оба поехали в Остраву, где встретились с Чепигой и Мишкиным, чтобы помочь им подготовиться к операции. У Аверьянова в это время был выключен мобильный телефон, он включиться во второй половине дня 16 октября, т.е. после взрыва в Врбетицах.
В момент взрыва Врбетице Чепига и Мишкин отправлялись в Вену рейсом "Аэрофлота" в Москву. Самолет вылетел в 10:05 утра. В тот же день в Вену вернулись также командир отряда Аверьянов и Ежов.
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