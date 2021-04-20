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Посол США в Москве Джон Салливан покидает Россию
14:10 20.04.2021 |
Посол США в России Джон Салливан подтвердил, что на этой неделе отправится в Вашингтон для консультаций. Ранее СМИ сообщали, что Салливан отказывается уезжать из России, несмотря на настойчивые рекомендации МИД России отправиться домой для проведения консультаций.
"Я считаю важным напрямую поговорить с моими новыми коллегами в администрации Байдена в Вашингтоне о текущем состоянии двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией", - говорится в заявлении Джона Салливана.
В заявлении посла также говорится, что одна из причин отъезда в США - то, что он не видел свою семью больше года.
Низшая точка отношений
По информации посольства США в России, Салливан планирует вернуться в Москву в течение нескольких недель. Как уточнили представители дипмиссии, посол вернется в российскую столицу перед встречей президента США Джозефа Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным.
Между тем, как заявил во вторник замглавы МИД России Сергей Рябков, говорить о месте и времени возможной встречи Путина и Байдена рано. "Это преждевременно, и близко к этому мы не подошли", - сказал он.
Возвращение посла США в РФ будет зависеть от целесообразности этого, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. "Обычно возвращение послов после завершения консультаций в своих столицах обосновывается целесообразностью. Мы видим, что сейчас отношения находятся в низшей своей точке", - ответил Песков на вопрос о том, на каких условиях и когда посол США сможет вернуться Москву.
Ранее американское издание Axios со ссылкой на источники, близкие к Салливану, сообщало, что посол отказывался уезжать из России, несмотря на настойчивые рекомендации российского МИДа отправиться "домой, на консультации".
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов был вызван в Москву "на консультации для анализа российско-американских отношений" еще в середине марта - в тот день, когда президент США Джозеф Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он убийцей российского президента Владимира Путина. С тех пор глава российской дипмиссии в США не возвращался.
В конце прошлой недели МИД России объявил о высылке десяти американских дипломатов в ответ на новые санкции США и высылку десяти сотрудников российских дипмиссий из США.
В Вашингтоне не скрывают, что новая серия санкций связана в первую очередь с обострением ситуации в Донбассе. Ранее пресс-секретарь президента США Дженнифер Псаки заявила, что, по данным американских спецслужб, Россия сосредоточила у границ Украины большее количество войск, чем в 2014 году.
13 апреля Джозеф Байден предложил Владимиру Путину провести в ближайшие месяцы встречу для того, чтобы обсудить проблемы, которые стоят перед Россией и США. По словам Байдена, Россия и США уже начали обсуждать возможность проведения встречи, которая, вероятно, состоится летом в одной из стран Европы.
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