Посол США в Москве Джон Салливан покидает Россию

Посол США в России Джон Салливан подтвердил, что на этой неделе отправится в Вашингтон для консультаций. Ранее СМИ сообщали, что Салливан отказывается уезжать из России, несмотря на настойчивые рекомендации МИД России отправиться домой для проведения консультаций.

"Я считаю важным напрямую поговорить с моими новыми коллегами в администрации Байдена в Вашингтоне о текущем состоянии двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией", - говорится в заявлении Джона Салливана.

В заявлении посла также говорится, что одна из причин отъезда в США - то, что он не видел свою семью больше года.

Низшая точка отношений

По информации посольства США в России, Салливан планирует вернуться в Москву в течение нескольких недель. Как уточнили представители дипмиссии, посол вернется в российскую столицу перед встречей президента США Джозефа Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Между тем, как заявил во вторник замглавы МИД России Сергей Рябков, говорить о месте и времени возможной встречи Путина и Байдена рано. "Это преждевременно, и близко к этому мы не подошли", - сказал он.

Возвращение посла США в РФ будет зависеть от целесообразности этого, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. "Обычно возвращение послов после завершения консультаций в своих столицах обосновывается целесообразностью. Мы видим, что сейчас отношения находятся в низшей своей точке", - ответил Песков на вопрос о том, на каких условиях и когда посол США сможет вернуться Москву.

Ранее американское издание Axios со ссылкой на источники, близкие к Салливану, сообщало, что посол отказывался уезжать из России, несмотря на настойчивые рекомендации российского МИДа отправиться "домой, на консультации".

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов был вызван в Москву "на консультации для анализа российско-американских отношений" еще в середине марта - в тот день, когда президент США Джозеф Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он убийцей российского президента Владимира Путина. С тех пор глава российской дипмиссии в США не возвращался.

В конце прошлой недели МИД России объявил о высылке десяти американских дипломатов в ответ на новые санкции США и высылку десяти сотрудников российских дипмиссий из США.

В Вашингтоне не скрывают, что новая серия санкций связана в первую очередь с обострением ситуации в Донбассе. Ранее пресс-секретарь президента США Дженнифер Псаки заявила, что, по данным американских спецслужб, Россия сосредоточила у границ Украины большее количество войск, чем в 2014 году.

13 апреля Джозеф Байден предложил Владимиру Путину провести в ближайшие месяцы встречу для того, чтобы обсудить проблемы, которые стоят перед Россией и США. По словам Байдена, Россия и США уже начали обсуждать возможность проведения встречи, которая, вероятно, состоится летом в одной из стран Европы.