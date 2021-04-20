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Трамп считает, что США нужно «ладить» с Россией
11:07 20.04.2021 |
Экс-президент США Дональд Трамп считает, что США следует "ладить" с Россией, Китаем и КНДР.
"Ладить с Россией - это хорошо, ладить с Китаем - это тоже хорошо, но проблема с Китаем заключалась в ситуации с коронавирусом", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
"Я прекрасно ладил с Путиным, я ему нравился, он мне нравился. И это хорошо, а не плохо", - отметил Трамп.
По его словам, "фальшивые истории", связанные с Россией, "мешали вести экономические дела". "Мы могли бы заработать много денег, у них отличные природные ресурсы", - сказал Трамп.
Он также отметил, что нужно "ладить" и с КНДР. Бывший американский лидер напомнил, что, когда его предшественник Барак Обама занимал пост президента США, он говорил, что самая большая проблема - в том, что "будет война".
"Но войны не было, мы отлично поладили. Он (лидер КНДР Ким Чен Ын - ИФ) понравился мне, я понравился ему, и в этом нет ничего плохого", - сказал Трамп.
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