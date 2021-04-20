Финансовые новости
- |
- 20.04.21
- |
- 10:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Посол США не последовал рекомендации Кремля покинуть Россию
07:57 20.04.2021 |
Несмотря на рекомендации Кремля покинуть Россию, американский посол в Москве Джон Салливан не намерен этого делать, пишет во вторник, 20 апреля, американское политическое издание Axios.
После того как 15 апреля США объявили о введении новых санкций в отношении России и о высылке российских дипломатов, Салливана вызвали на встречу с помощником президента РФ Владимира Путина Юрием Ушаковым, который рекомендовал ему вернуться в Вашингтон для "серьезных консультаций". Однако, по данным Axios из двух информированных источников, Салливан отказался от этого, полагая, что "если Путин хочет, чтобы он покинул страну, ему придется его заставить".
Представитель Госдепартамента США от комментариев отказался.
По мнению бывшего посла США в России Майкла Макфола, если Кремль объявит Салливана персоной нон грата, "это будет шагом в сторону эскалации". В последний раз американского посла высылали из Москвы еще при Сталине, в 1952 году - им был Джордж Кеннан.
Новые санкции США в отношении России
Вашингтон увязал ограничительные действия с подрывом Москвой проведения свободных и справедливых выборов, а также демократических институтов в США и странах-союзниках, участием в кибертеррористической деятельности против Соединенных Штатов и их партнеров. Кроме того, поводом для санкций стало "поощрение и использование транснациональной коррупции для оказания влияния на иностранные правительства", "экстерриториальные действия" в отношении диссидентов или журналистов".
Наконец, Вашингтон возложил на Москву вину за подрыв безопасности в странах и регионах, имеющих важное значение для нацбезопасности США, за нарушение общепризнанных принципов международного права, в том числе принципа уважения территориальной целостности государств.
Под новые ограничительные меры Соединенных Штатов подпали 16 организаций и 16 физических лиц. В их числе - первый замглавы администрации президента РФ Алексей Громов, уже находящийся под утвержденными ранее санкциями, и компании бизнесмена Евгения Пригожина, которого считают близкой к Кремлю персоной.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новая неделя на межбанке началась с крошечного удешевления доллара
|«Грязные доллары» Коломойского. Чем грозит олигарху новое расследование в США
|Торги с крымскими татарами: Как Ермак попал в очередной громкий скандал
|Президентская крыша. Зачем Зеленский решил монополизировать олигархов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Грузии подписали план выхода из политического кризиса, предложенный ЕС
|Правящая партия Германии назначила кандидатом в канцлеры Армина Лашета. Чего ждать ЕС, США и РФ
|Прибытие американских истребителей в Польшу не связано с ситуацией вблизи Украины - Пентагон
|Посол США не последовал рекомендации Кремля покинуть Россию
|Госдеп: Планы РФ закрыть проход судов в Черном море - неспровоцированная эскалация
|Мигель Диас-Канель сменил Рауля Кастро на посту главы Компартии Кубы
Это интересно
|Популярный мем «Телебачення Торонто» продали в виде NFT за $2500
|Поставщики сырья для аккумуляторов пока не готовы к буму на рынке электромобилей
|Xiaomi не попала в Топ-3, уступив даже Huawei. На крупнейшем рынке смартфонов новый лидер
|Суд отменил решение, обязавшее Apple выплатить $506 млн в патентном споре по технологиям LTE
|Глава TSMC заявил, что дефицит процессоров сохранится в 2022 году
|Учёные скопировали антибликовое покрытие у роз. Оно сопобно повысить эффективность солнечных панелей на 10%
|Nvidia переведет GeForce RTX 3060 на новый графический процессор ради того, чтобы защита от майнинга наконец-то заработала