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Госдеп: Планы РФ закрыть проход судов в Черном море - неспровоцированная эскалация
07:51 20.04.2021 |
США выразили глубокую обеспокоенность планами российских властей заблокировать части Черного моря. "Это представляет собой очередную неспровоцированную эскалацию продолжающейся кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины", - заявил в понедельник, 19 апреля, пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, указав, что ранее Россия уже неоднократно совершала агрессивные действия в отношении украинских судов и препятствовала доступу к украинским портам в Азовском море, оказывая влияние на международную торговлю Украины.
США выразили глубокую обеспокоенность планами российских властей заблокировать части Черного моря. "Это представляет собой очередную неспровоцированную эскалацию продолжающейся кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины", - заявил в понедельник, 19 апреля, пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, указав, что ранее Россия уже неоднократно совершала агрессивные действия в отношении украинских судов и препятствовала доступу к украинским портам в Азовском море, оказывая влияние на международную торговлю Украины.
Киев протестует из-за закрытия РФ части акватории Черного моря
15 апреля МИД Украины заявил о решительном протесте в связи с тем, что под предлогом военных учений Россия до октября закрывает для кораблей и государственных судов других стран часть акватории Черного моря в направлении Керченского пролива.
Сообщения о наращивании войск РФ на границе с Украиной появились в начале апреля. По данным руководства ЕС, Россия разместила у границ Украины и в аннексированном Крыму более 100 тысяч военнослужащих. Ряд высокопоставленных чиновников Соединенных Штатов и Евросоюза выразили обеспокоенность такой ситуацией. Президент Украины Владимир Зеленский призвал США помочь отразить агрессию России.
Москва объясняет переброску войск к границе с Украиной проведением учений. В Донбассе с февраля вновь усилились перестрелки между пророссийскими сепаратистами и украинской армией.
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