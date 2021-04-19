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Власти Великобритании введут закон для защиты от «враждебных государств», таких как Россия и Китай - СМИ
09:30 19.04.2021 |
Лица, работающие в Великобритании от имени правительств иностранных государств, будут обязаны зарегистрировать свое присутствие в королевстве в соответствии с новым законом о защите нации от враждебных государств, таких как Китай и Россия, сообщает The Times.
По данным издания, премьер-министр Борис Джонсон воспользуется тронной речью королевы, запланированной на 11 мая, чтобы объявить о законопроекте о противодействии враждебным государствам. Данный документ будет включать требование ко всем лицам, работающим от имени иностранных правительств в Великобритании, регистрировать свое присутствие. Невыполнение этого требования будет уголовно наказуемым.
Также, сообщает газета, правительство обновит закон о государственной тайне, чтобы его можно было использовать против лиц, которые пытаются подорвать интересы Великобритании из-за рубежа, включая киберхакеров, работающих от имени враждебных государств.
Отмечается, что Джонсон полон решимости продолжать эти меры на фоне растущей обеспокоенности деятельностью России и Китая.
На прошлой неделе посол России в Великобритании Андрей Келин был вызван в МИД Великобритании, где ему выразили обеспокоенность "злонамеренными действиями" Москвы.
"МИД Великобритании вызвал российского посла из-за серьезной обеспокоенности Великобритании в связи со злонамеренной деятельностью (России - ИФ)", - говорится в сообщении британского ведомства.
Среди таких российских действий упоминались кибератаки, вмешательство в выборы, наращивание военного присутствия на границе с Украиной и в Крыму.
Согласно заявлению, заместитель министра иностранных дел Великобритании Филипп Бартон указал Келину, что Лондон поддерживает изложенные в четверг президентом США Джо Байденом санкции из-за действий России.
"Он (Бартон - ИФ) проинформировал посла, что Великобритания будет продолжать работать с союзниками, чтобы противодействовать злонамеренным операциям со стороны российских разведслужб", - отмечается в заявлении.
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