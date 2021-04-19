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США выводят войска из Афганистана. Страна окажется во власти «Талибана»?
09:22 19.04.2021 |
Спустя почти два десятилетия после начала военной операции Соединенных Штатов в Афганистане, приведшей к свержению режима талибов, в Вашингтоне приняли решение вывести войска из этой страны. Президент Джо Байден объявил, что американские военнослужащие начнут покидать Афганистан с 1 мая, а завершится этот процесс к 11 сентября - 20-й годовщине терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Изменение афганской тактики США
Белый дом ясно дал понять: вывод американских войск не будет зависеть от ситуации внутри Афганистана. Многие наблюдатели опасаются, что эта позиция администрации США может существенно укрепить позиции талибов. Однако "президент счел, что если тактика США в отношении Афганистана будет и далее меняться в зависимости от конкретных условий, как это происходило на протяжении последних 20 лет, это будет означать, что американские войска останутся там навсегда", объяснил 13 апреля журналистам источник, близкий к администрации Байдена.
Вслед за США войска из Афганистана решила вывести и НАТО. В обнародованном 14 апреля заявлении альянса говорится, что силы, участвующие в операции "Решительная поддержка", начнут покидать страну с 1 мая, процесс займет несколько месяцев и будет "упорядоченным и координированным".
Ранее дату выхода американских войск из Афганистана утвердил предшественник Байдена Дональд Трамп. Только, согласно его плану, вывод должен был уже завершиться к 1 мая. План Байдена продлит этот процесс еще на пять месяцев.
Решение нынешнего хозяина Белого дома о полном и безоговорочном выводе войск стало неожиданностью для многих экспертов, которые считали, что планы Трампа укрепляли позиции исламских боевиков в Афганистане, и надеялись, что Байден изменит эту политику.
Победа "Талибана"?
В ответ на решение Трампа о выводе американских войск "Талибан" согласился участвовать в прямых мирных переговорах с правительством Афганистана, которые проходят с сентября 2020 года в Катаре. В феврале 2021 года между США и талибами было подписано соглашение о начале урегулирования вооруженного конфликта в Афганистане, которое многие наблюдатели сочли историческим. Однако с тех пор в стране резко возросло число вооруженных нападений, в том числе на мирное население. "Талибан" отрицает свою причастность к этим атакам, но отказ талибов согласиться на общенациональное перемирие дает повод усомниться в искренности их заявлений.
Исламистская группировка, влияние которой в стране в последнее время сильно возросло, уже заявила, что не намерена участвовать в саммите по мирному урегулированию в Афганистане, который должен пройти в Стамбуле в конце апреля, до тех пор, пока все иностранные войска не покинут страну. Впрочем, эксперты надеются, что "Талибан" все же изменит свое решение.
"Результат предстоящей мирной конференции в Турции определит, как вывод американских войск повлияет на будущее страны", - заявил DW Мохаммад Шафик Хамдам, афганский эксперт по вопросам безопасности. По его словам, если на встрече удастся сформировать состав будущего правительства Афганистана с включением в него талибов, ущерб от столь поспешного вывода зарубежных войск из страны будет не настолько разрушительным, как можно было бы ожидать. "Но если конференция провалится, а талибы по-прежнему будут препятствовать воцарению в стране мира, боюсь, что Афганистану грозит тотальная гражданская война", - опасается эксперт.
"Талибан" - далеко не единственная угроза
Решение США полностью вывести из Афганистана войска ставит под удар и избранное правительство президента Ашрафа Гани, практически оставляя его один на один с боевиками. В недавнем отчете Национальной разведки США говорится, что афганское правительство, пытаясь сохранить свое влияние, будет вести борьбу с "Талибаном" - талибы же, в свою очередь, "уверены, что могут одержать военную победу".
"Афганские вооруженные силы продолжают обеспечивать безопасность крупных городов и других правительственных опорных пунктов, но их действия по-прежнему ограничиваются оборонительными задачами или попытками восстановить контроль над территориями, утраченными в 2020 году", - отмечается в докладе американской разведки.
Эксперт по вопросам безопасности Мохаммад Шафик Хамдам указывает, что афганские силы безопасности "в финансовом и военном смысле зависят от США, и без американской поддержки их положение будет трудным". Нельзя забывать и о том, что "Талибан" - далеко не единственная угроза: за годы конфликта в Афганистане укрепились и другие экстремистские формирования, например "Исламское государство" (ИГ).
"Талибан" сегодня сильнее, чем когда бы то ни было. ИГ и другие террористические группировки также укрепляют свое влияние. Последствия поспешного и безответственного вывода войск могут быть опасными не только для Афганистана, но и для региона и всего мира", - подчеркнул в интервью DW депутат афганского парламента Райхана Азад.
"Нет оправдания войне"
Многие наблюдатели опасаются и того, что уход США из Афганистана может отбросить назад все успехи в области защиты прав человека, достигнутые страной за последние два десятилетия. Неизвестно, согласится ли "Талибан" соблюдать, к примеру, права женщин или свободу слова.
"США пошли на слишком большие уступки талибам. А платить за это придется афганскому народу. Люди разочарованы и чувствуют себя брошенными международным сообществом", - сетует депутат Азад.
Впрочем, некоторые эксперты считают, что решение о выводе американских войск не оставило талибам выбора. "Объявив о безусловном уходе из страны, США согласились с основным требованием "Талибана". В ответ международное сообщество ожидает, что талибы присоединятся к политическому процессу урегулирования ситуации в стране. У группировки не осталось никаких оправданий для продолжения войны", - считает военный эксперт из Кабула Ассадулла Надим.
Усиление роли Пакистана?
Вывод американских войск из Афганистана сыграет на руку и региональным игрокам, которые борются за усиление влияния в этой стране. Свои стратегические интересы в Афганистане есть, в частности, у Пакистана, Индии, Китая и России, и уход США из Афганистана пойдет им только на пользу. Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши на переговорах со своим немецким коллегой Хайко Масом (Heiko Maas) в начале этой недели уже заявил, что Исламабад останется важным игроком в афганском мирном процессе.
"Пакистан выиграет от мира в Афганистане. Это откроет возможности для расширения торговли с Кабулом и позволит завершить многие замороженные на данный момент проекты", - пояснил он. Эксперты говорят, что соглашение между США и "Талибаном" от 2020 году было бы невозможно без поддержки Исламабада. Пакистан имеет значительное влияние на талибов и сыграл ключевую роль в том, что они согласились сесть за стол переговоров.
С начала военной операции США в Афганистане в 2001 году Пакистан опасается усиления роли в этой стране своего регионального соперника - Индии. Поэтому Исламабад будет стремиться укрепить влияние талибов в будущем правительстве Афганистана: это выгодно Пакистану и будет способствовать усилению его позиций в регионе. Однако мира в Афганистане подобное развитие событий не гарантирует.
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