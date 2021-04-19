США пообещали защитить Японию от Китая ядерным оружием

США на фоне усиления напряженности в отношениях с Китаем подтвердили гарантии безопасности Японии, включая применение, в случае необходимости, ядерного оружия. Оба государства намерены совместными усилиями решительно противостоять вызовам со стороны Китая, чтобы гарантировать "будущее мирного, свободного и открытого индо-тихоокеанского региона", говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Йосихидэ Суги по итогам переговоров в Вашингтоне вечером в пятницу, 16 апреля.

Эксперты отмечают глубоко символический характер встречи двух лидеров, поскольку Суга стал первым руководителем иностранного государства, которого Байден лично принял в Белом доме после инаугурации 20 января. В совместном заявлении по итогам переговоров говорится, что США "непоколебимо привержены обязательству защищать Японию с использованием всего спектра возможностей, включая ядерный потенциал".

Геополитический противник номер один

В документе подчеркивается, что это относится и "к любым односторонним попыткам подорвать контроль Японии над островами Сенкаку" в Южно-Китайском море. Эти необитаемые острова находятся под управлением Японии, но Китай считает, что это его территория. В последнее время в районе этих островов усилилась активность китайских кораблей. В совместном заявлении говорится, что США и Япония не намерены мириться с запугиванием стран региона со стороны КНР.

США считают Китай - вторую по величине экономику в мире - своим главным конкурентом и геополитическим вызовом. При Байдене американские корабли расширили операции в районе Тайваня и в Южно-Китайском море. В то же время китайские боевые самолеты почти ежедневно нарушают зону идентификации ПВО Тайваня.