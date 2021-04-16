Норвегия позволила США строить военные объекты по новому договору

Норвегия подписала пересмотренное соглашение с Соединенными Штатами о том, как регулировать военную деятельность американцев на своей территории.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Соглашение между двумя союзниками по НАТО позволит США построить объекты на трех норвежских аэродромах и одной военно-морской базе, но они не будут отдельными базами США.

Соглашение, о котором договорилось правительство меньшинства премьер-министра Эрны Солберг, еще должно быть ратифицировано парламентом Норвегии для вступления в силу

"Соглашение регулирует и облегчает присутствие и проведение учений США в Норвегии, тем самым способствуя быстрому американскому усилению Норвегии в случае кризиса или войны", - заявили в правительстве.

Отношения между Норвегией и Россией, которые имеют общую арктическую границу, постепенно улучшались в эпоху после холодной войны, но фактически прекратились, когда Москва аннексировала Крым в 2014 году.

Это вызвало напряженность на севере из-за наращивания военного потенциала с обеих сторон границы и более частых военных маневров, но обе страны также стремятся сотрудничать по таким вопросам, как поездки за границу и рыболовство.

С момента вступления в НАТО в качестве члена-основателя в 1949 году Норвегия заявила, что не позволит создавать иностранные базы в мирное время или накапливать ядерное оружие, хотя западные войска могут проводить учения на ее территории.

Напомним, Норвегия заблокировала продажу компании по производству двигателей Bergen Engines, принадлежащей Rolls-Royce, российскому концерну "Трансмашхолдинг" по соображениям безопасности.