Финансовые новости
- |
- 16.04.21
- |
- 18:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Иран начал обогащение урана до 60 процентов
17:21 16.04.2021 |
Иран приступил к обогащению урана до 60 процентов через несколько дней после инцидента на иранском ядерном объекте в Натанзе. Каждый час страна получает по 9 граммов обогащенного химического элемента, сообщил в пятницу, 16 апреля, руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.
В ночь на 11 апреля на ядерном объекте в Натанзе произошел взрыв. Власти страны назвали инцидент "терактом". Днем ранее в Натанзе был введен в эксплуатацию новый цех по производству усовершенствованных центрифуг.
Евросоюз обеспокоен иранским обогащением урана
Евросоюз "крайне встревожен" развитии событий в Иране. Брюссель не видит убедительного объяснения или не связанного с военными целями оправдания происходящему, подчеркнул Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.
Иран и МАГАТЭ согласовали ограниченный контроль атомных объектов
В конце февраля Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) согласовало с Исламской Республикой проверки атомных объектов в ограниченном объеме. Соглашение действует в течение 3 месяцев. Контроль входит в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который в 2015 году подписали Иран, а также США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания. Этот документ предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных ранее США и ЕС.
Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае 2018 года и ввели новые санкции в отношении Ирана. Тегеран в ответ отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД. Среди прочего, документ запрещает обогащение урана до уровня более 3,67 процента.
В апреле в Вене начались переговоры по возвращению к соблюдению условий СВПД с участием США. Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден сигнализировал возможность возвращения Вашингтона к участию в соглашении.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Две цели на воде: Для чего Россия начала эскалацию на Азовском и Черном морях
|Виталий Бала: СНБО превратился в непонятный инструмент в руках главы государства и его окружения
|Гривня резко пошла вниз на межбанке 15 апреля из-за новых санкций США против России
|Чиновникам — тюрьма, КС — заблокировать. Как Рада помогает Зеленскому получить деньги МВФ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Иран начал обогащение урана до 60 процентов
|Суд в Гонконге огласил меры наказания ведущим демократическим активистам
|Власти Германии разрешили «Русалу» Дерипаски купить крупнейший алюминиевый завод
|Правительство Китая задумалось о том, чтобы ввести в стране так называемый срок годности для цифрового юаня
|Заработало наземное продолжение «Северного потока - 2». Откуда в нем газ?
|ЕС поддержал санкции США против Кремля
|«Я решил отвечать соразмерно». Байден заявил, что выбрал мягкий вариант санкций против России
Это интересно
|Bentley представила открытую версию Continental GT Speed
|Sony представила середнячок Xperia 10 III — дисплей OLED, защита от воды и 5G
|«Мошенник века» Бернард Мэдофф умер в американской тюрьме
|Sony представила Xperia 5 III — компактный флагман на Snapdragon 888 с продвинутой камерой
|Citroen представил флагманский кроссовер-лифтбек C5 X
|В Китае раскрыли аферу с подменой трупов. Всему виной запрет на похороны
|Количество дипфейков в Сети увеличивается вдвое каждые 6 месяцев