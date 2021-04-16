Власти Германии разрешили «Русалу» Дерипаски купить крупнейший алюминиевый завод

Российский "Русал" завершил сделку по покупке активов германской Aluminium Rheinfelden Group.

Согласно сообщению российской компании, сделка получила одобрение Федерального антимонопольного ведомства и Федерального министерства экономики и энергетики Германии, передает Интерфакс.

За счет покупки немецкого предприятия "Русал" планирует укрепить свои позиции в Европе в качестве поставщика для международной автомобильной отрасли.

При этом Aluminium Rheinfelden продолжит выпускать продукцию под собственными запатентованными торговыми марками.

На сайте самой Aluminium Rheinfelden нет информации о текущих объемах производства и финансовых показателях. Это семейная компания, ее история началась еще в 1898 году, когда возле первой в Европе речной электростанции в Райнфельдене (земля Баден-Вюртемберг) было запущено алюминиевое производство.

Сегодня - это один из лидеров на рынке Германии по производству алюминиевых сплавов, полуфабрикатов и углеродных материалов, крупный поставщик для автомобильной, фармацевтической и металлургической промышленностей.

Европа остается основным регионом поставки продукции "Русала" - в прошлом году на ЕС пришлось 45% продаж компании.

Как сообщалось, в конце января 2019 года Минфин США исключил "РусАл" из санкционного списка, оставив в нем основателя компании Олега Дерипаску, которому в рамках сделки пришлось отказаться от контроля в En+, основном акционере "РусАла".

Санкции против Олега Дерипаски, UC Rusal и других принадлежащих ему компаний были введены Минфином США 6 апреля 2018 года. В Минфине США позднее отметили, что ограничения могут быть сняты со структур российского предпринимателя, если тот откажется от контроля над компаниями.

В мае Дерипаска покинул совет директоров En+, крупнейшего акционера UC Rusal, после чего менеджмент компании длительное время согласовывал план выведения ее из-под действия санкций с Минфином США.