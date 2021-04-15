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Байден объявил о чрезвычайном положении из-за угрожающей деятельности РФ
19:30 15.04.2021 |
Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайном положении в связи с "чрезвычайной угрозой" создаваемой внешней деятельностю правительства Российской Федерации.
Об этом говорится в письме к Конгрессу США, являющемся дополнением к указу "о блокировани собственности в связи со специфической вредительной внешней деятельностью правительства РФ", обнародованном Белым домом, пишет "Европейская правда".
"Сообщаю, что я издал приказ об объявлении национального чрезвычайного положения в связи с нетипичной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике США, создаваемой специфической вредительской внешней деятельностью правительства Российской Федерации", - говорится в тексте.
Среди таких действий Байден называет попытку подорвать проведение свободных и честных демократических выборов, а также подорвать демократические институты в США и странах-партнерах и союзниках, участие России и содействие преступной кибердияльности, направленной против США и союзников, содействие и использование транснациональной коррупции для воздействия на иностранные правительства.
Также это осуществление "экстерриториальной деятельности, направленной против диссидентов или журналистов, действия для подрыва безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности США, нарушение устоявшихся принципов международного права, включительно с уважением территориальной целостности стран".
"(Все это) составляет нетипичную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов", - заключает Байден.
Письмо прилагается к соответствующему указу Джо Байдена "по блокированию собственности в связи со специфической вредной внешней деятельностью правительства РФ".
Указ предусматривает блокировку в США активов лиц, которых США признают ответственными за или причастными в прямой или косвенный способ к:
- преступной деятельности РФ через кибертехнологии,
- её вмешательству в выборы в США или другой стране,
- действий, подрывающих демократические процессы или институты в США или других странах,
- транснациональной коррупции;
- убийствам или причинению физического вреда гражданам США или их партнерам;
- действиям, подрывающим мир, безопасность, политическую стабильность или территориальную целостность США, стран-союзников и партнеров;
- обманчивым транзакциям или другим попыткам обойти санкции США, включая использование цифровой валюты;
Как следует из документа, такие санкции могут коснуться лиц, занимавших высшие руководящие должности в правительстве РФ, организациях, причастных к вышеупомянутой деятельности или которые являются "политическим подразделением, агентством или инструментом правительства РФ", а также их непосредственных близких - второго из супругов и совершеннолетних детей.
Блокировка собственности возможна в том числе за материальную, финансовую или технологическую поддержку указанных видов деятельности или лиц из этого перечня.
Напомним, ранее 15 апреля Соединенные Штаты объявили о выдворении 10 российских дипломатов и новых санкциях в отношении России за вмешательство в выборы и злонамеренную кибердеятельность.
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