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НАТО заявила о поддержке США в связи с санкциями в отношении РФ
17:45 15.04.2021 |
Союзники по НАТО поддерживают США и выражают Вашингтону свою солидарность в связи со введением новых санкций в ответ на дестабилизирующую деятельность России. Об этом говорится в заявлении Североатлантического совета, распространенном в четверг, 15 апреля. Авторы документа отмечают, что Россия продолжает придерживаться "модели дестабилизирующего поведения", и призывают Москву отказаться от подобных действий, выполнять свои международные обязательства, а также "прекратить провокации и немедленно снизить напряженность на украинских границах и в незаконно аннексированном Крыму".
В качестве примеров дестабилизирующего поведения России, которое оценивается как угроза для евроатлантической безопасности, приводятся нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии, а также продолжающееся нарушение, невыполнение и обход со стороны РФ многочисленных международных обязательств и обязанностей, в том числе Будапештского меморандума. Кроме того, в заявлении НАТО указывается на попытки вмешательства в выборы в государствах - членах альянса, широкомасштабные кампании дезинформации и вредоносная киберактивность.
НАТО осуждает отравление Навального
"Мы осуждаем нападение на российского оппозиционера Алексея Навального с применением нервно-паралитического вещества из запрещенной группы "Новичок", - подчеркивается в документе. - Любое применение химического оружия при любых обстоятельствах является явным нарушением международного права и противоречит Конвенции по химическому оружию". В Североатлантическом альянсе также выразили обеспокоенность информацией о том, что Россия поощряла нападения на силы США и НАТО в Афганистане.
При этом в НАТО отмечают, альянс по-прежнему открыт для "периодического, предметного и целесообразного диалога, а также для конструктивных отношений с Россией, когда действия России сделают это возможным".
Новые санкции США
Ранее в тот же день президент США Джо Байден подписал указ о введении в отношении России новых санкций. Из страны будут высланы 10 российских дипломатов. Кроме того, глава Белого дома издал указ "о чрезвычайном положении в стране в связи с необычной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов", которую представляет собой "определенная вредоносная внешнеполитическая деятельность правительства РФ".
Под новые ограничительные меры США, в частности, подпали 16 организаций и 16 физических лиц. В их числе - первый замруководителя администрации президента Алексей Громов (который уже находится под утвержденными ранее санкциями) и компании бизнесмена Евгения Пригожина.
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