Экономическая активность в США умеренно ускорилась с конца февраля - Beige Book

Экономическая активность в США ускорилась умеренными (moderate) темпами с конца февраля по начало апреля, сообщается в опубликованном в среду Федеральной резервной системой региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

В частности, выросли потребительские расходы. Данные о сфере туризма стали более позитивными, чему способствовал рост спроса на отдых и путешествия в период весенних каникул, ослабление связанных с пандемией COVID-19 ограничений, расширение масштабов вакцинации и недавние стимулирующие выплаты населению.

"Продажи автомобилей росли, хотя запасы новых автомобилей оставались ограниченными из-за нехватки чипов", - сообщается в отчете.

Несмотря на повсеместные сбои в цепочке поставок, активность в производственной отрасли улучшилась, и половина из двенадцати округов США отметили устойчивый рост.

Банкиры в большинстве регионов страны отметили рост объемов кредитования темпами от сдержанных (modest) до умеренных.

Устойчиво высокий спрос и ограниченное предложение одноквартирных домов способствовали дальнейшему повышению их стоимости, при этом строители говорили о производственных проблемах, включая увеличение затрат.

Активность в гостиничном, офисном и розничном сегментах в целом оставалась слабой.

Условия в сельскохозяйственном секторе в основном стабилизировались в отчетный период. Активность в энергетической отрасли была неоднозначной, при этом добыча угля снизилась, в то время как нефти и газа не изменилась, говорится в Beige Book.

Прогнозы респондентов были более оптимистичными, чем в предыдущем отчете, частично благодаря ускорению вакцинации от коронавирусной инфекции.

Ситуация с занятостью в экономике США улучшилась, при этом в большинстве округов отмечалось сдержанно-умеренное увеличение численности персонала. Темпы роста количества рабочих мест варьировались в зависимости от отрасли, но самыми высокими они были в производстве, строительстве, а также в сфере досуга и гостеприимства.

Темпы повышения цен ускорились со времени предыдущего отчета, что частично объясняется сохраняющимися сбоями в цепочках поставок, которые в некоторых районах страны усугублялись плохими погодными условиями. Респонденты в целом ожидают дальнейшего увеличения цен в краткосрочной перспективе.

Обзор Beige Book, который формируется на основе данных двенадцати ФРБ, традиционно публикуется примерно за две недели до заседания Федрезерва. Информация, использованная при составлении нынешнего отчета, была собрана в период по 5 апреля включительно и обработана Федеральным резервным банком Далласа.

Следующая встреча руководства американского ЦБ назначена на 27-28 апреля и будет сопровождаться пресс-конференцией главы ФРС Джерома Пауэлла.