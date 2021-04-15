Финансовые новости
- |
- 15.04.21
- |
- 13:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Глава МИД ФРГ - против остановки строительства «Северного потока - 2»
08:23 15.04.2021 |
Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) выступил против прекращения строительства газопровода "Северный поток - 2" как меры воздействия на Россию в свете обострения ситуации на границе с Украиной. Отказ от проекта не обязательно приведет к изменению поведения Москвы и деэскалации напряженности в регионе, заявил глава МИД ФРГ в программе Tagesthemen в эфире немецкого общественно-правового телеканала ARD в среду, 14 апреля. Мас добавил, что опасается противоположного развития событий.
Сообщения о перемещении войск РФ к границе с Украиной появились в начале апреля. Киев обвинил Москву в размещении на украинских границах и в аннексированном Крыму более 80 тысяч военнослужащих. Ряд высокопоставленных чиновников Соединенных Штатов и Евросоюза уже выразили обеспокоенность такой ситуацией. Президент Украины Владимир Зеленский призвал США помочь отразить агрессию России. Министр обороны РФ Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях "контрольными проверками".
Годовой перерыв в укладке труб и санкции США по "Северному потоку - 2"
Работы по укладке труб "Северного потока - 2" после годичного перерыва возобновились в декабре 2020 года. Однако вскоре строительство в водах ФРГ было приостановлено из-за экологов, опротестовавших разрешение дальнейших работ. В водах Дании строительство возобновилось лишь в феврале и, как ожидается, завершится к сентябрю. В целом проект завершен примерно на 95 процентов.
Против строительства газопровода активно выступают США, Украина и балтийские страны, которые опасаются усиления влияния России на европейском энергетическом рынке. Вашингтон внес судно-трубоукладчик "Фортуна" и его владельца - компанию "КВТ-Рус" - в два санкционных списка.
В то же время правительство ФРГ поддерживает "Северный поток - 2", хотя в стране есть и немало его критиков. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) заявила о возможности введения моратория на завершение спорного проекта.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Сигнал для Банковой. Почему больше сотни «слуг» перешло в оппозицию к родному правительству
|Курс гривни резко укрепился на межбанке после новостей о переговорах между Байденом и Путиным
|Комиссия ТЭБ и ЧС продлила карантин в Киеве до 30 апреля - Кличко
|Ликвидация ОАСК: Что не так с инициативой разогнать скандальное «волчье правосудие»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|США отменили проход своих кораблей в Черное море - Чавушоглу
|Экономическая активность в США умеренно ускорилась с конца февраля - Beige Book
|Победа Земана: какие изменения ждут внешнюю политику Чехии
|Глава МИД ФРГ - против остановки строительства «Северного потока - 2»
|Президент США объявил о выводе американских войск из Афганистана до 11 сентября
|Рим вспомнил о лидерстве: как новый премьер изменил внешнюю политику Италии
Это интересно
|В Китае раскрыли аферу с подменой трупов. Всему виной запрет на похороны
|Количество дипфейков в Сети увеличивается вдвое каждые 6 месяцев
|Представлен компактный флагман Sony Xperia 1 III
|Китайские продавцы объявили об отзыве Radeon RX 580, чтобы выманить видеокарты у их владельцев
|Skoda обновила кроссовер Kodiaq
|Представлена первая мышь Logitech с поддержкой голосового ввода
|На радость автолюбителям: Spotify представила свой первый гаджет