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Президент США объявил о выводе американских войск из Афганистана до 11 сентября
08:15 15.04.2021 |
Президент США Джо Байден объявил, что американские войска будут выведены из Афганистана в сентябре. Вывод должен начаться 1 мая и завершиться 11 сентября, заявил он в среду, 14 апреля, в Белом доме.
Таким образом, американские военные останутся на Гиндукуше на несколько месяцев дольше крайнего срока, предусмотренного в соглашении, заключенном предыдущей администрацией Дональда Трампа с талибами.
Соглашение США с талибами
Вывод американских войск до 1 мая 2021 года был согласован с радикальным движением во время президентства Трампа в феврале 2020 года. В качестве ответного шага "Талибан" согласился на участие в прямых мирных переговорах с правительством Афганистана, которые проходят с сентября в Катаре, но до сих пор без особых успехов. Кроме того, талибы обязались гарантировать, что Афганистан не станет базой для международных террористов. Договор знаменовал собой важный шаг в движении к мирному разрешению конфликта, переговоры длились более полутора лет.
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