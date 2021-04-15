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Эрдоган заявил, что на канал «Стамбул» не будет распространяться конвенция по Босфору
22:40 14.04.2021 |
На новый канал "Стамбул", который планирует построить Турция, не будет распространяться конвенция Монтре о режиме проливов Босфор и Дарданеллы.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.
"Проект канала "Стамбул", который не имеет ничего общего с Конвенцией Монтре, принесет Турции больший комфорт и мир", - сказал Эрдоган, имея в виду соглашение о турецких проливах 1936 года.
"Мы проводим работу, благодаря которой мы в полной мере установим собственную независимость, собственный суверенитет", - добавил он.
Эрдоган заявил, что благодаря проекту Стамбул достигнет большого богатства, и Босфор - один из двух турецких проливов - будет разгружен с точки зрения экологических проблем.
Конвенция Монтре, подписанная в 1936 году, регулирует вопросы контроля над проливами Босфор и Дарданеллы и их использование торговыми кораблями других стран.
Конвенция дает Турции контроль над ними в пределах ее границ и гарантирует доступ для гражданских судов в мирное время, и допускает ограничение доступа военных кораблей.
Режим прохода для военных кораблей черноморских и нечерноморских государств различается. При условии предварительного уведомления властей Турции черноморские государства могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса.
Для военных кораблей нечерноморских государств введены существенные ограничения по классу и тоннажу.
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