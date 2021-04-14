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В ЕС заговорили о новых санкциях против России из-за Украины - СМИ
13:42 14.04.2021 |
Польша выступила за введение дополнительных санкций ЕС против России из-за ситуации в Украине.
Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно корреспонденту "Радио Свобода" Рикарду Джозвяку из собственных источников.
"Польша настаивает на усилении санкций ЕС в отношении России за подрыв территориальной целостности Украины", - написал журналист в Twitter.
По его информации, пока 7 стран-членов ЕС поддерживают эту позицию. О каких государства идет речь, журналист не уточняет.
Напомним, министры иностранных дел стран "Группы семи" и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в понедельник призвали Россию прекратить провокации вблизи границы с Украиной.
В Еврокомиссии заявили, что ЕС поддерживает шаги Украины на фоне напряженности на Донбассе и у украинских границ, и призвали Россию воздержаться от шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации.
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