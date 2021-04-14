Великобритания выведет большинство военных из Афганистана - СМИ

Великобритания выведет почти все свои войска из Афганистана вслед за планом США вывести свои войска до 11 сентября 2021 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times

Великобритания разработала планы передачи контроля над академией в Кабуле, где ее военные помогают обучать афганских солдат.

Как сообщает Times, в Афганистане около 750 британских солдат, каким бы пришлось сложно без поддержки США через опору на американские базы и инфраструктуру.

Как сообщалось, президент США Джо Байден планирует в ближайшее время объявить о выводе американского контингента из Афганистана к годовщине терактов 11 сентября.

В настоящее время в Афганистане находятся около 2500 военнослужащих. Это наименьшим количеством за почти 20 лет.