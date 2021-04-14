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«Талибан» бойкотирует конференцию по Афганистану в Стамбуле
08:29 14.04.2021 |
Исламское радикальное движение "Талибан" бойкотирует намеченную на конец апреля конференцию в Стамбуле по ситуации в Афганистане. Талибы не станут участвовать в любых международных конференциях по Исламской Республике до тех пор, пока Афганистан не покинут все иностранные военнослужащие, сообщил представитель радикального движения во вторник, 13 апреля.
Между тем президент США Джозеф Байден намерен продлить вывод американских войск из Афганистана до 20-й годовщины терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября, утверждает издание The Washington Post. При предшественнике Байдена Дональде Трампе с радикальным движением в феврале 2020 года был согласован вывод американских войск до 1 мая 2021 года. В качестве ответного шага "Талибан" согласился на участие в прямых мирных переговорах с правительством Афганистана, которые проходят с сентября в Катаре, но до сих пор без особых успехов.
Кроме того, талибы обязались гарантировать, что Афганистан не станет базой для международных террористов. Договор знаменовал собой важный шаг в движении к мирному разрешению конфликта, переговоры длились более полутора лет.
"Талибан" против правительственных войск и сил НАТО
"Талибан" образовался в 1994 году во время гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, после свержения в 2001 году ведут вооруженныю борьбу с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане. США ввели свои силы в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года.
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