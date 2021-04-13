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В Иране готовятся обогащать уран до 60% - нового для страны максимума
22:12 13.04.2021 |
Иран начнет обогащать уран до 60% после атаки на ядерный объект в городе Натанз, выше уровнем, чем когда-либо прежде.
Как сообщает Associated Press, об этом сказал представитель Ирана в переговорах по ядерной сделке Аббас Арагчи, комментарий которого приводит государственное информагентство IRNA.
Перед этим министр иностранных дел Ирана заявил, что инцидент может существенно повлиять на продолжающиеся переговоры о будущем ядерной сделки.
Press TV, англоязычный отдел государственного телевидения, отдельно сообщил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уже сообщили об этом и обогащение до нового уровня начнут уже со среды, 14 апреля.
В МАГАТЭ отметили, что видели эти заявления в СМИ, но пока не могут прокомментировать их.
Ранее Иран уже начал обогащать уран до 20%, что близко к тому, когда возможна разработка ядерного оружия.
Детали относительно инцидента на ядерном объекте Ирана в Натанзе в минувшие выходные остаются непонятными.
США отрицают любую свою причастность. Большинство предположений сводятся к тому, что это мог сделать Израиль, однако страна не брала на себя ответственность.
Впрочем, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о предупреждении Вашингтона, сказав, что "ни санкции, ни подрывные действия не дадут им дополнительного инструмента в переговорах", а также заявил, что если будет установлена причастность Израиля, то страна "получит ответ и увидит, какой глупостью это было".
Напомним, в Вене продолжаются переговоры между странами-участницами ядерной сделки, чтобы вернуть в соглашение США и уговорить Иран вернуться к ограничениям своей ядерной программы.
Ядерное соглашение от 2015 года было подписано с целью сдержать Иран от разработки ядерного оружия. Соглашение требовало от Тегерана ограничиться производством низкообогащенного урана, пригодного только для гражданских целей, в обмен на снятие международных санкций.
После того как при президентстве Дональда Трампа США в одностороннем порядке вышли из соглашения в 2018 году, в Тегеране заявили, что больше не чувствуют себя связанными обязательствами.
Тегеран согласился временно и дальше впускать международных экспертов на свои ядерные объекты, но объем допуска уменьшат.
В отличие от Дональда Трампа, Джо Байден заинтересован "оживить" ядерную сделку.
И США, и Иран хотят, чтобы первый шаг навстречу сделала другая сторона.
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