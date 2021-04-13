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Япония решила слить в океан воду с «Фукусимы». Соседние страны против
11:54 13.04.2021 |
Правительство Японии разрешило слить в океан более 1 млн тонн воды с атомной электростанции "Фукусима-1", пострадавшей от цунами в 2011 году. Токио уверяет, что вода будет очищена от радиоактивных веществ и ее слив в океан будет безопасным, но власти соседних стран обеспокоены этим решением.
По оценкам японских властей, процесс подготовки к сбросу воды займет около двух лет. За это время оператор станции Tokyo Electric Power планирует удалить из нее вредные вещества, построить необходимую для этого инфраструктуру и получить одобрение регулирующих органов.
Токио утверждает, что сброс воды необходим для комплексного вывода из эксплуатации поврежденной цунами станции, отмечая, что аналогично отфильтрованная вода регулярно сбрасывается с атомных станций по всему миру.
Как отмечает агентство Рейтер, почти 1,3 млн тонн воды, которой можно было бы заполнить около 500 олимпийских плавательных бассейнов, хранятся в огромных резервуарах на "Фукусиме", и свободного места в них практически не осталось.
Эта вода очищена от большинства опасных радиоактивных веществ, однако содержит в себе изотопы трития, который невозможно полностью извлечь из нее технически.
Однако в Японии заявляют, что к моменту сброса содержание трития в воде будет соответствовать норме, установленной Всемирной организацией здравоохранения для питьевой воды, и будет в 40 раз ниже безопасного уровня, установленного нормами, действующими в стране.
Обеспокоенность по поводу решения японских властей сбросить в океан воду с "Фукусимы" выразили власти Южной Кореи и Китая.
"Народ Республики Корея протестует против решения японских властей. В свою очередь правительство потребует от Японии предпринять меры для обеспечения безопасности наших граждан и предотвращения вреда морской экосистеме", - заявил после экстренного совещания глава управления координации государственной политики страны Ку Юн Чхоль.
Посол Японии в Сеуле Коити Аибоси - впервые после вступления в должность посла в феврале этого года - во вторник утром был вызван в южнокорейский МИД.
В Китае заявили, что сброс воды с "Фукусимы" не должен начинаться до тех пор, пока не будут достигнуты соглашения с соседними странами и Международным агентством по атомной энергии.
"Мы настоятельно призываем Японию проявить ответственность, придерживаться научного подхода, выполнять свои международные обязательства и надлежащим образом реагировать на серьезную обеспокоенность международного сообщества, соседних стран и их граждан", - говорится в заявлении МИД Китая.
Премьер-министр Японии Есихидэ Суга на транслировавшемся в прямом эфире совещании членов кабмина заявил, что правительство обеспечит безопасность процесса сброса воды и "примет все меры, чтобы избежать ущерба от распространения неверной информации".
Правительственная комиссия еще в прошлом году рекомендовала сбросить воду с "Фукусимы" в море, однако против этого активно выступали представители рыболовной индустрии, которые опасались массовых отказов от любых морепродуктов, добытых в этой зоне.
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