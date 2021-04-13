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В Англии открылись пабы и магазины после месяцев карантина из-за коронавируса
09:40 13.04.2021 |
Впервые за долгие месяцы в Англии снова открылись парикмахерские, спортивные залы, магазины одежды и других товаров не первой необходимости. А пабы и рестораны пустили посетителей за столики на открытом воздухе.
Спрос превысил предложение, даже несмотря на морозную погоду и небольшой снег, порошивший с утра в некоторых частях страны. Чтобы отметить эту фазу смягчения карантинных мер, многие британцы надели зимние пальто и подняли бокал на скамейке у паба прямо с утра.
В последний раз подобные радости были доступны в Англии в начале января, а в некоторых ее регионах - в октябре.
В Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии, где меры карантина устанавливают местные власти, также с понедельника вступают в силу некоторые послабления.
Некоторые пабы открылись прямо в полночь, чтобы символически обмыть начало рабочего года. Их владельцы и клиенты рассказали, что атмосфера была праздничной.
"Надеюсь, это что-то вроде нового рождения и мы не закроемся снова в ближайшем будущем", - поделился с Би-би-си владелец питейной Kentish Belle на юго-востоке Лондона.
А хозяин паба Oak Inn в городе Ковентри сказал, что перед его заведением в полночь выстроилась очередь из сотен людей. Обслужить удалось 260 клиентов, а 300 или 400 желающим места не хватило.
При этом, по оценкам британской Ассоциации пабов и производителей пива, лишь 40% лицензированных питейных заведений в стране имеют возможность обслуживать клиентов на открытом воздухе. Остальным открыться пока не удастся.
В магазины одежды - особенно в популярный недорогой Primark - в понедельник выстроились очереди во многих городах. На лондонской Оксфорд-стрит люди собрались к 7 утра - многие магазины продлили рабочие часы до 22:00, чтобы справиться с наплывом посетителей.
Некоторые парикмахерские тоже уже в полночь начали принимать заросших посетителей. По словам Келли Боад из города Уорик в центральной части Англии, на ближайшие несколько недель весь график ее салона уже расписан.
Тысячи магазинов и пабов празднуют открытие, но многие подобные бизнесы не смогли дождаться этого дня. Более 17,5 тыс. магазинов и других предприятий сферы услуг закрылись в прошлом году, по данным организации Local Data Company.
Премьер-министр Борис Джонсон назвал новую фазу ослабления ограничений "гигантским шагом вперед по направлению к свободе" и призвал граждан вести себя сознательно. Он опасается, что люди на радостях могут забыть о масках, мытье рук и социальной дистанции.
Сам Джонсон планировал отпраздновать эту дату пинтой пива в пабе, но из-за недавней кончины принца Филиппа, мужа королевы Елизаветы II, пинта была отложена.
Как меняются правила в Англии с понедельника:
* Могут открыться все магазины, а также спортзалы, зоопарки, парки аттракционов, библиотеки
* Могут открыться рестораны и пабы, но еду и напитки подавать пока разрешено лишь на открытом воздухе
* Можно поехать в отпуск с членами своей семьи, живущими с вами вместе, остановившись в отдельном доме или квартире (гостиницы еще не открылись для этих целей)
* Можно поехать из Англии в Уэльс без уважительных причин
* До 15 человек могут посетить свадьбу и до 30 - похороны
* Открываются детские кружки в помещениях
* Возобновляются уроки вождения
В Англии нынешняя фаза послаблений карантина - уже третья с начала марта. Следующая запланирована на 17 мая, когда будет разрешено приглашать домой гостей (в помещении смогут общаться до 6 человек из разных домохозяйств).
Этот план выхода из локдауна власти Великобритании объявили в феврале. Он предусматривает промежутки в пять недель между фазами - на случай, если какие-то из послаблений вызовут новые вспышки заболевания.
В Северной Ирландии в понедельник возвращаются в классы старшеклассники, людям больше не предписано оставаться дома, и в сад своего дома они могут приглашать гостей (до 10 человек в общей сложности). В Шотландии и Уэльсе все ученики также возвращаются в школы.
Более 39 млн жителей Великобритании уже получили первую дозу вакцины, а почти 7,5 млн - и вторую.
Число скончавшихся в течение 28 дней после положительного теста на коронавирус в Британии продолжает снижаться. В воскресенье было зарегистрировано семь смертей за день - это самое низкое значение с сентября 2020 года. В январе 2021, на пике второй волны, эта цифра достигала 1820.
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