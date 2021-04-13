В Англии открылись пабы и магазины после месяцев карантина из-за коронавируса

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В Англии открылись пабы и магазины после месяцев карантина из-за коронавируса

09:40 13.04.2021 |

Мир

Впервые за долгие месяцы в Англии снова открылись парикмахерские, спортивные залы, магазины одежды и других товаров не первой необходимости. А пабы и рестораны пустили посетителей за столики на открытом воздухе.

Спрос превысил предложение, даже несмотря на морозную погоду и небольшой снег, порошивший с утра в некоторых частях страны. Чтобы отметить эту фазу смягчения карантинных мер, многие британцы надели зимние пальто и подняли бокал на скамейке у паба прямо с утра.

В последний раз подобные радости были доступны в Англии в начале января, а в некоторых ее регионах - в октябре.

В Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии, где меры карантина устанавливают местные власти, также с понедельника вступают в силу некоторые послабления.

Некоторые пабы открылись прямо в полночь, чтобы символически обмыть начало рабочего года. Их владельцы и клиенты рассказали, что атмосфера была праздничной.

"Надеюсь, это что-то вроде нового рождения и мы не закроемся снова в ближайшем будущем", - поделился с Би-би-си владелец питейной Kentish Belle на юго-востоке Лондона.

А хозяин паба Oak Inn в городе Ковентри сказал, что перед его заведением в полночь выстроилась очередь из сотен людей. Обслужить удалось 260 клиентов, а 300 или 400 желающим места не хватило.

При этом, по оценкам британской Ассоциации пабов и производителей пива, лишь 40% лицензированных питейных заведений в стране имеют возможность обслуживать клиентов на открытом воздухе. Остальным открыться пока не удастся.

В магазины одежды - особенно в популярный недорогой Primark - в понедельник выстроились очереди во многих городах. На лондонской Оксфорд-стрит люди собрались к 7 утра - многие магазины продлили рабочие часы до 22:00, чтобы справиться с наплывом посетителей.

Некоторые парикмахерские тоже уже в полночь начали принимать заросших посетителей. По словам Келли Боад из города Уорик в центральной части Англии, на ближайшие несколько недель весь график ее салона уже расписан.

Тысячи магазинов и пабов празднуют открытие, но многие подобные бизнесы не смогли дождаться этого дня. Более 17,5 тыс. магазинов и других предприятий сферы услуг закрылись в прошлом году, по данным организации Local Data Company.

Премьер-министр Борис Джонсон назвал новую фазу ослабления ограничений "гигантским шагом вперед по направлению к свободе" и призвал граждан вести себя сознательно. Он опасается, что люди на радостях могут забыть о масках, мытье рук и социальной дистанции.

Сам Джонсон планировал отпраздновать эту дату пинтой пива в пабе, но из-за недавней кончины принца Филиппа, мужа королевы Елизаветы II, пинта была отложена.

Как меняются правила в Англии с понедельника:

* Могут открыться все магазины, а также спортзалы, зоопарки, парки аттракционов, библиотеки
* Могут открыться рестораны и пабы, но еду и напитки подавать пока разрешено лишь на открытом воздухе
* Можно поехать в отпуск с членами своей семьи, живущими с вами вместе, остановившись в отдельном доме или квартире (гостиницы еще не открылись для этих целей)
* Можно поехать из Англии в Уэльс без уважительных причин
* До 15 человек могут посетить свадьбу и до 30 - похороны
* Открываются детские кружки в помещениях
* Возобновляются уроки вождения

В Англии нынешняя фаза послаблений карантина - уже третья с начала марта. Следующая запланирована на 17 мая, когда будет разрешено приглашать домой гостей (в помещении смогут общаться до 6 человек из разных домохозяйств).

Этот план выхода из локдауна власти Великобритании объявили в феврале. Он предусматривает промежутки в пять недель между фазами - на случай, если какие-то из послаблений вызовут новые вспышки заболевания.

В Северной Ирландии в понедельник возвращаются в классы старшеклассники, людям больше не предписано оставаться дома, и в сад своего дома они могут приглашать гостей (до 10 человек в общей сложности). В Шотландии и Уэльсе все ученики также возвращаются в школы.

Более 39 млн жителей Великобритании уже получили первую дозу вакцины, а почти 7,5 млн - и вторую.

Число скончавшихся в течение 28 дней после положительного теста на коронавирус в Британии продолжает снижаться. В воскресенье было зарегистрировано семь смертей за день - это самое низкое значение с сентября 2020 года. В январе 2021, на пике второй волны, эта цифра достигала 1820.

 

ПО РУБРИКАМ

13:20 Курс евро 13 апреля снижается к доллару на статистике из Германии

12:24 Справочный курс гривны 13 апреля понижен на 7,16 коп до 28,0059 грн/$1

11:58 Биржи Азии 13 апреля закрылись в основном в плюсе

11:29 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 12.04.21

10:48 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 13.04.21

10:40 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 12.04.2021

10:00 В 2021 году средний размер венчурных инвестиций в криптокомпании вырос на 120%

09:53 Золото 13 апреля дешевеет четвертую торговую сессию подряд

09:26 Автоматическое списание долгов украинцев: уже 7 банков получили доступ к системе

09:12 Доллар укрепляется на росте доходности гособлигаций США

07:42 Фондовые индексы США 12 апреля закрылись снижением

12.04 Новая неделя на межбанке началась с подорожания доллара на 3 копейки

12.04 Депозитные ставки для физлиц 12.04.21

12.04 Нацбанк обнародовал получателей кредитов рефинансирования на 3,4 миллиарда

12.04 Евро растет к доллару 12 апреля после выхода статистики еврозоны

• дальше…

13:27 В Германии экоактивисты подали иск против «Северного потока-2»

11:54 Япония решила слить в океан воду с «Фукусимы». Соседние страны против

11:47 Обострение на границе усиливается: Решится ли Путин снова напасть на Украину

09:40 В Англии открылись пабы и магазины после месяцев карантина из-за коронавируса

09:35 Коронавирус: «британский» вариант не приводит к более тяжелым формам болезни

08:46 Россия срочно прекращает пассажирское авиасообщение с Турцией

07:54 Госсекретарь США и генсек НАТО обсудили войска РФ на границах Украины

07:49 «Большая семерка» обеспокоена ростом числа военных РФ у границ Украины

12.04 Иран обвинил Израиль в атаке на ядерный объект в Натанзе

12.04 Шесть государств-членов ЕС еще не ратифицировали Стамбульскую конвенцию

12.04 США предупреждают о последствиях возможной агрессии РФ в отношении Украины

12.04 Избиратели Кыргызстана поддержали усиление власти президента

12.04 «Только на "Бук» надеяться»: СМИ обнародовали переговоры сепаратистов перед крушением «Боинга» под Донецком

12.04 На ядерном объекте в Иране отключилось электричество. В Израиле говорят о кибератаке

12.04 Заболеть ковидом повторно? Чем опасен вариант коронавируса P.1

• дальше…

12.04 Коронавирусный шантаж: Как Кличко и центральная власть борются за рейтинги

12.04 Горнолыжный курорт «Буковель» возобновил работу

12.04 В Китае признали низкую эффективность закупленных для украинцев вакцин

09.04 Украина легализовала медицинский каннабис. Что можно

09.04 Жесткий карантин поддерживают 65% украинцев, – опрос

09.04 В Киеве выдали 500 тысяч спецпропусков на транспорт

08.04 Если ситуация с коронавирусом в Киеве не улучшится, локдаун могут продлить до 10 мая - Кличко

08.04 Киевсовет отменил плату за парковку на время карантина

07.04 Отопительный сезон в Киеве завершится 10 апреля, – Кличко

06.04 USAID предоставит Украине холодильники для хранения вакцины Pfizer

06.04 Часть киевских водителей маршруток отказались работать из-за локдаун

05.04 Средняя цена на квартиры в новостройках Киева, в марте 2021 года составила 33 253 грн/кв.м

02.04 В марте средняя цена 1 кв. м домов в пригороде Киева составила 23 511 грн.

02.04 В марте 2021 года средняя цена домов в Киеве составила 29 498 грн. за 1 кв. м

02.04 В марте средняя цена квартиры в Киеве, представленных к продаже, отмечена на уровне 1 610 долл. США/кв. м

• дальше…

14:04 Зеленский внес в Раду законопроект о ликвидации ОАСК

11:47 Обострение на границе усиливается: Решится ли Путин снова напасть на Украину

08:20 Зеленский: Если США видят Украину в НАТО, то должны помочь её членству не только на словах

07:54 Госсекретарь США и генсек НАТО обсудили войска РФ на границах Украины

07:49 «Большая семерка» обеспокоена ростом числа военных РФ у границ Украины

12.04 Коронавирусный шантаж: Как Кличко и центральная власть борются за рейтинги

12.04 Порошенко задекларировал 152 млн грн дивидендов от Rothschild Trust

12.04 Турецкое дежавю: Реализует ли Зеленский договоренности с Эрдоганом

12.04 О переходах из УПЦ МП в ПЦУ и визите патриарха Варфоломея в Украину - интервью с религиоведом Екатериной Щеткиной

12.04 США предупреждают о последствиях возможной агрессии РФ в отношении Украины

12.04 «Только на "Бук» надеяться»: СМИ обнародовали переговоры сепаратистов перед крушением «Боинга» под Донецком

12.04 Позитив недели. Наши конструкторы показали новую тяжелую БМП «Вавилон»

12.04 Пургина - на свалку. Почему Кремль запретил «Республиканскую партию Донбасса»

09.04 Зеленский против КСУ. Почему в дело Тупицкого вмешались Порошенко с Тимошенко

09.04 США разместят два военных корабля в Черном море до 4 мая

• дальше…

13:49 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

12:15 NVIDIA представила профессиональные мобильные видеокарты на Ampere и Turing

12:03 NVIDIA представила мощную платформу DRIVE Atlan для самоуправляемых автомобилей

11:00 Airbus начал тестировать использование 100% возобновляемого авиатоплива

09:46 Google запустила новую функцию Android, которая поможет не попасть под машину

12.04 Microsoft купила создателей Siri за $20 млрд, чтобы усилить позиции на рынке облачного здравоохранения

12.04 GMC объяснил, почему пикап Hummer EV мощнее внедорожника

12.04 Рынок онлайн-видео и игр вырос до 330 млрд долларов

12.04 В Европе вышел самый дешёвый электромобиль

12.04 По прогнозу Juniper Research, к 2025 году более 1,4 млрд человек будут пользоваться распознаванием лиц для аутентификации платежей

12.04 Себестоимость спутникового комплекта Starlink составляет $1500, но SpaceX продаёт его всего за $499

12.04 Apple удалось урегулировать групповой иск на 5 млрд долларов

09.04 NASA и SpaceX наметили пилотируемый запуск Crew-3 на 23 октября

09.04 Lenovo представила Legion Phone Duel 2 — игровой смартфон за €799, который нужно использовать в горизонтальной ориентации

09.04 Panasonic назвала батареи Tesla 4680 ключом к созданию доступных электромобилей за $25 000

• дальше…

13:49 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно