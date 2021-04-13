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Коронавирус: «британский» вариант не приводит к более тяжелым формам болезни
09:35 13.04.2021 |
Вариант коронавируса B 1.1.7, впервые обнаруженный в Великобритании, не приводит к более тяжелым формам заболевания, пишет медицинский журнал The Lancet Infectious Diseases.
Исследователи изучили данные 341 пациента. Среди заразившихся этой мутацией болезнь протекала в тяжелой форме или привела к летальному исходу в 36 процентах случаев. А среди больных, у которых нашли иной вариант возбудителя инфекции, этот показатель составил 38 процентов.
В то же время авторы исследования, представленного в журнале The Lancet Public Health, уточнили, что выявленная в Великобритании мутация примерно в 1,35 раза заразнее первоначального варианта.
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