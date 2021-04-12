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Шесть государств-членов ЕС еще не ратифицировали Стамбульскую конвенцию
12:56 12.04.2021 |
В Еврокомиссии напомнили, что шесть-государств членов ЕС еще не ратифицировали Стамбульскую конвенцию, которая защищает женщин от насилия.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", сказал представитель Еврокомиссии на ежедневном брифинге.
"Шесть государств-членов не ратифицировали Стамбульскую конвенцию, однако все государства-члены ее подписали, и это сделал ЕС в целом в июне 2017 года, и мы с тех пор работаем с Советом ЕС над присоединением к конвенции", - сказал он.
Представитель Еврокомиссии уточнил, что речь идет о таких странах, как Болгария, Чехия, Венгрия, Латвия, Словакия и Литва.
Напомним, 20 марта Турция вышла из конвенции Совета Европы о предотвращении и противодействии насилию против женщин и домашнего насилия. Турция заявила, что права женщин защищают внутренние законы, а не какие-то внешние регулирования.
Европейские лидеры раскритиковали решение Турции, призвав президента Эрдогана к его пересмотру.
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