Финансовые новости
- |
- 12.04.21
- |
- 23:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Исследование: Вакцина BionTech/Pfizer менее эффективна против мутации из ЮАР
08:22 12.04.2021 |
Немецко-американская вакцина от коронавируса BioNTech/Pfizer менее эффективно защищает организм от заражения южноафриканским вариантом инфекции, чем от других разновидностей SARS-CoV-2. Об этом говорят результаты одного из израильских исследований в этой области, обнародованные в воскресенье, 11 апреля.
По словам одного из авторов исследования, эксперта из Университета Тель-Авива Ади Стерна, "южноафриканский вариант коронавируса в определенной степени способен нивелировать защитное действие" этой вакцины.
В Израиле доля заражений южно-африканским вариантом вируса SARS-CoV-2 составляет менее одного процента от всех выявленных в стране заражений. Во время исследования эффективности вакцины BioNTech/Pfizer против этой мутации, которое проводили специалисты Университета Тель-Авива и крупнейшего в стране общества медицинского страхования Clalit, сравнивались показатели 400 заразившихся непривитых пациентов с данными 400 пациентов с коронавирусом, сделавших как минимум одну прививку.
Южноафриканский вариант коронавируса у привитых пациентов
При этом выяснилось, что среди 150 пациентов, заразившихся коронавирусом, несмотря на наличие двух прививок, доля тех, у кого был выявлен южноафриканский вариант B.1.351, была в восемь раз выше, чем у тех участников исследования, которые не были привиты. "Это означает, что вакцина BioNTech/Pfizer, несмотря на то, что она является высокоэффективной, вероятно, не дает того же уровня защиты от южноафриканской мутации (как и от других вариантов инфекции. - Ред.)", - указали израильские ученые.
При этом, однако, они не проверили, протекало ли у восьми пациентов, заразившихся южноафриканским вариантов коронавируса, несмотря на две прививки, заболевание в легкой или тяжелой форме.
Ранее, в феврале 2021 года, о пониженной эффективности вакцин BioNTech/Pfizer и Moderna в области защиты от южноафриканского варианта коронавируса говорилось в совместном исследовании производителей этих препаратов, опубликованном в журнале New England Journal of Medicine.
Вакцинация от коронавируса в Израиле
К середине апреля 2021 года более половины населения Израиля, которое составляет 9,3 млн человек, было привито вакциной BioNTech/Pfizer. Страна была обеспечена этим препаратом в приоритетном порядке благодаря тому, что заключила с производителем соглашение о предоставлении ему данных об эффективности вакцины.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Коронавирусный шантаж: Как Кличко и центральная власть борются за рейтинги
|Турецкое дежавю: Реализует ли Зеленский договоренности с Эрдоганом
|О переходах из УПЦ МП в ПЦУ и визите патриарха Варфоломея в Украину - интервью с религиоведом Екатериной Щеткиной
|Позитив недели. Наши конструкторы показали новую тяжелую БМП «Вавилон»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Иран обвинил Израиль в атаке на ядерный объект в Натанзе
|Шесть государств-членов ЕС еще не ратифицировали Стамбульскую конвенцию
|США предупреждают о последствиях возможной агрессии РФ в отношении Украины
|Избиратели Кыргызстана поддержали усиление власти президента
|«Только на "Бук» надеяться»: СМИ обнародовали переговоры сепаратистов перед крушением «Боинга» под Донецком
|На ядерном объекте в Иране отключилось электричество. В Израиле говорят о кибератаке
Это интересно
|Lenovo представила Legion Phone Duel 2 — игровой смартфон за €799, который нужно использовать в горизонтальной ориентации
|Panasonic назвала батареи Tesla 4680 ключом к созданию доступных электромобилей за $25 000
|Список криптомиллиардеров Forbes вырос вчетверо
|Toyota Mirai и Lexus LS получили продвинутый «автопилот»
|Bentley построит фирменный жилой небоскреб
|Соединенные Штаты добавили в черный список китайские компании и организации, связанные с суперкомпьютерами
|Ученые придумали, как использовать хаос для защиты устройств от взломов