В Китае признали низкую эффективность закупленных для украинцев вакцин

Председатель Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу признал, что эффективность китайских вакцин от коронавируса низкая, поэтому, видимо, их придется комбинировать, чтобы повысить эффект.

По словам руководителя Центра, разработанные в Китае препараты от коронавируса "не придают очень высокого уровня защиты", передает Deutsche Welle.

"Сейчас официально рассматривается вопрос, следует ли нам использовать вакцины различных технических производств для процесса иммунизации", - отметил Гао Фу.

Согласно результатам клинических испытаний в Бразилии, эффективность препарата китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech Ltd. в предотвращении инфицирования коронавирусом - на уровне в 50,4%. В то же время, по данным самой компании, препарат предотвращает тяжелое течение COVID-19 на 80%. Две другие вакцины китайской корпорации Sinopharm демонстрируют эффективность в 79,3% и 72,5%. Соответствующий показатель вакцины китайского биофармацевтической гиганта CanSino - 65%.

Использование иностранных препаратов для прививок от коронавируса в КНР пока не одобрили.

25 марта в Киев прибыла партия в 215 тыс. доз (из запланированных 1,9 млн доз) вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. Вакцину закуплено за госсредства.

Министерство здравоохранения Украины планирует использовать эту вакцину первой очереди для маломобильных групп населения пожилого возраста.