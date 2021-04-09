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Константин Кушнер
Британия почти достигла коллективного иммунитета от коронавируса - ученые
09:21 09.04.2021 |
Великобритания уже в ближайшие дни достигнет коллективного иммунитета от коронавируса - но в условиях действующих мер безопасности.
Как сообщает SkyNews, об этом заявили ученые Университетского колледжа Лондона, пишет "Европейская правда".
Моделирование в реальном времени, которое они осуществляют, указывает на то, что совсем скоро - 12 апреля - процент людей в Британии, уже защищенных от вируса благодаря вакцинации или перенесенной болезни или врожденному иммунитету, достигнет 73,4%.
Считается, что этот показатель уже достаточный для коллективного иммунитета, и болезнь начнет отступать.
"Это как цепная реакция. Если у вируса забрать возможность распространяться от одного человека к другому - он просто "вымирает", - комментирует профессор Карл Фрайстон.
Однако, по его словам, ослаблять бдительность и ускорять выход из карантина на этом этапе еще рано.
"Это всего лишь очередной значительный этап, отражение того, что дела идут так, как запланировано. И это позволяет предполагать, что вряд ли после лета или осенью снова будет рост числа госпитализаций или смертей, - отметил Карл Фрайстон. - Но это не значит, что мы можем вдруг изменить подход к "открытию" страны и соблюдению дистанции".
Он пояснил, что порог коллективного иммунитета зависит в том числе от риска распространения вируса, а риски - от мер безопасности, как соблюдение дистанции.
Если же люди резко вернутся к жизни, которая было привычной до пандемии, риски передачи вируса снова вырастут и порог, необходимый для коллективного иммунитета, будет уже выше.
"Поэтому снимать ограничения нужно очень постепенно, в зависимости от ситуации... Это процесс на недели и месяцы ", - отметил профессор.
В Британии первую дозу вакцины получили уже почти 32 миллиона человек. Это больше половины взрослого населения страны. Обеими дозами привиты уже 6 млн человек.
Стоит отметить, что в то время как во всех странах Европы в начале весны началась очередная "волна" эпидемии, в Британии после пика в январе ежедневный прирост заражений стабильно снижается.
В марте страна регистрировала обычно около 6000 случаев. С начала апреля, почти все показатели - меньше 4 тысяч.
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