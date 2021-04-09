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Коронавирус: в США привиты около 20 процентов населения
09:16 09.04.2021 |
Примерно каждый пятый житель США получил обе дозы вакцины от коронавируса. По данным центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), полностью вакцинированы 66 миллионов из порядка 330 миллионов американцев, почти 112 миллионам сделана как минимум первая прививка.
В Соединенных Штатах, помимо препаратов Moderna и Biontech/Pfizer, для прививки которыми требуются две дозы, используется также вакцина производителя Johnson & Johnson, которая, в отличие от других, полностью действенна уже после введения первой дозы.
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