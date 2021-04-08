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Соединенные Штаты добавили в черный список китайские компании и организации, связанные с суперкомпьютерами
17:37 08.04.2021 |
Министерство торговли США добавило в черный список китайские компании Tianjin Phytium Information Technology и Sunway Microelectronics, Шанхайский центр проектирования высокопроизводительных интегральных схем, Национальный суперкомпьютерный центр Цзинань, Национальный суперкомпьютерный центр Шэньчжэня, Национальный суперкомпьютерный центр Уси и Национальный суперкомпьютерный центр Чжэнчжоу. По словам американцев, новые члены списка «участвовали в создании суперкомпьютеров, используемых вооруженными силами Китая, в дестабилизирующих усилиях Китая по модернизации вооруженных сил и/или в программах создания оружия массового поражения».
«Суперкомпьютерные возможности жизненно важны для разработки многих - а может быть, почти всех - систем современного оружия и национальной безопасности, таких как ядерное и гиперзвуковое оружие, - заявила министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo).
Компании или другие лица, попавшие в список, должны подавать заявки на получение лицензий в Министерство торговли, которые подвергаются жесткой проверке при обращении за разрешением на получение товаров от поставщиков из США.
Новые правила вступают в силу немедленно, но не распространяются на товары от поставщиков из США, которые уже находятся в пути.
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