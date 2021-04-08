Финансовые новости
- |
- 08.04.21
- |
- 17:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Китай приступил к строительству пятого космодрома
15:52 08.04.2021 |
Портовый город Нинбо на востоке Китая приступил к реализации амбициозного плана по строительству пятого космодрома в стране в рамках долгосрочной цели наращивания космической инфраструктуры для удовлетворения потребностей ожидаемого бума коммерческих запусков.
Инженерная компания в восточной провинции Чжэцзян 1 апреля выиграла тендер на строительство стартовой площадки в городе Нинбо, а также секции командного центра и сборочно-испытательного комплекса - об этом сообщается в документе, размещённом на сайте Зоны свободной торговли Нинбо.
В рамках инфраструктурных планов правительства провинции Чжэцзян на 2021-2025 годы Нинбо инвестирует 20 миллиардов юаней ($3 млрд) в космодром в уезде Сяншань (букв. - «Слоновий холм»). Космодром будет способен обеспечивать порядка 100 миссий в год. По данным СМИ, Сяншань имеет благоприятную широту для запуска ракет, сравнимую с мысом Канаверал во Флориде, где находится Космический центр Кеннеди.
В ближайшие пять-десять лет Китай планирует создать огромные группировки коммерческих спутников, которые смогут предоставлять услуги от высокоскоростного интернета для самолётов до отслеживания поставок угля. Чтобы удовлетворить спрос на запуски, Китаю придётся строить более крупные ракеты, способные нести больше спутников, а также создавать новые стартовые комплексы. В настоящее время Китай располагает четырьмя космодромами - тремя внутри страны и одним на южном острове Хайнань.
Китай запустил 39 миссий в 2020 году, в том числе отправил беспилотный зонд на Марс, и, как ожидается, обеспечит более 40 запусков в этом году. Китай может запустить более 1000 низкоорбитальных спутников в ближайшие годы, сообщила в среду государственная газета Global Times со ссылкой на эксперта космической отрасли.
По словам эксперта, самая большая ракета Китая, CZ-5 («Чанчжэн-5» или Long March 5), способна выводить одновременно 60 небольших спутников на низкую околоземную орбиту. Ожидается, что и в других китайских провинциях в ближайшие годы может начаться строительство новых космодромов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Сможет ли «Партия Шрека» одолеть Зеленского — интервью с директором Украинского института будущего Вадимом Денисенко
|Витренко продолжает исполнять обязанности министра энергетики – пресс-служба Минэнерго
|Доллар вновь идет к 28. Иностранцы выводят деньги с украинского рынка
|Концепция поменялась. Зачем Зеленский вычеркивал НАТО из Стратегии военной безопасности, а теперь вдруг запросил ПДЧ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нормандский партнер Ермака угрожает «началом конца Украины» в случае боевых действий на Донбассе
|Китай приступил к строительству пятого космодрома
|Всемирный банк предостерегает от «высокого» глобального налогового минимума
|США могут назначить спецпосланника для остановки «Северного потока-2» - СМИ
|Банк Швеции завершил первую фазу пилотных испытаний цифровой кроны
|Во Франции обсуждают легализацию эвтаназии
Это интересно
|Для «лучшего телевизора всех времён» Samsung выбрала платформу MediaTek
|В Европе дебютировал обновленный Jeep Compass
|Microsoft тестирует погружную систему жидкостного охлаждения для центров обработки данных
|Мессенджер Signal добавил поддержку криптовалюты MobileCoin в бета-версии
|Forbes опубликовал новый рейтинг миллиардеров
|В Токио запустили установку, которая перерабатывает сточные воды на водород
|Учёные впервые в истории подключили человеческий мозг к компьютеру по беспроводной сети