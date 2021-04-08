Китай приступил к строительству пятого космодрома

Портовый город Нинбо на востоке Китая приступил к реализации амбициозного плана по строительству пятого космодрома в стране в рамках долгосрочной цели наращивания космической инфраструктуры для удовлетворения потребностей ожидаемого бума коммерческих запусков.

Инженерная компания в восточной провинции Чжэцзян 1 апреля выиграла тендер на строительство стартовой площадки в городе Нинбо, а также секции командного центра и сборочно-испытательного комплекса - об этом сообщается в документе, размещённом на сайте Зоны свободной торговли Нинбо.

В рамках инфраструктурных планов правительства провинции Чжэцзян на 2021-2025 годы Нинбо инвестирует 20 миллиардов юаней ($3 млрд) в космодром в уезде Сяншань (букв. - «Слоновий холм»). Космодром будет способен обеспечивать порядка 100 миссий в год. По данным СМИ, Сяншань имеет благоприятную широту для запуска ракет, сравнимую с мысом Канаверал во Флориде, где находится Космический центр Кеннеди.

В ближайшие пять-десять лет Китай планирует создать огромные группировки коммерческих спутников, которые смогут предоставлять услуги от высокоскоростного интернета для самолётов до отслеживания поставок угля. Чтобы удовлетворить спрос на запуски, Китаю придётся строить более крупные ракеты, способные нести больше спутников, а также создавать новые стартовые комплексы. В настоящее время Китай располагает четырьмя космодромами - тремя внутри страны и одним на южном острове Хайнань.

Китай запустил 39 миссий в 2020 году, в том числе отправил беспилотный зонд на Марс, и, как ожидается, обеспечит более 40 запусков в этом году. Китай может запустить более 1000 низкоорбитальных спутников в ближайшие годы, сообщила в среду государственная газета Global Times со ссылкой на эксперта космической отрасли.

По словам эксперта, самая большая ракета Китая, CZ-5 («Чанчжэн-5» или Long March 5), способна выводить одновременно 60 небольших спутников на низкую околоземную орбиту. Ожидается, что и в других китайских провинциях в ближайшие годы может начаться строительство новых космодромов.

