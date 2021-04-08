Финансовые новости
- |
- 08.04.21
- |
- 12:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Всемирный банк предостерегает от «высокого» глобального налогового минимума
11:48 08.04.2021 |
Глава Всемирного банка предостерег мировых лидеров от установления слишком высокой глобальной минимальной налоговой ставки для компаний.
Как передает Укринформ, об этом сообщает ВВС.
Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс сказал, что не хотел бы видеть, как новые глобальные ставки мешают бедным странам привлекать инвестиции.
Он добавил, что глобальная минимальная ставка в 21%, за которую выступает министр финансов США Джанет Йеллен, «кажется мне ... высокой».
Глобального соглашения по налоговому минимуму надеются достичь к середине года
По словам Йеллен, глобальный минимальный налог на компании необходим, чтобы остановить «30-летнюю гонку на выживание», в результате которой страны снизили ставки для компаний в попытке привлечь инвестиции в бизнес.
Министр финансов США выступает за то, чтобы все страны согласились на минимальную налоговую ставку в 21%. Между тем, США при президенте Джо Байдене добиваются повышения минимальной налоговой ставки до 28%.
Великобритания также планирует поднять налоги на корпорации с 19% до 25% в 2023 году, что станет первым повышением для страны с 1970-х годов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Витренко продолжает исполнять обязанности министра энергетики – пресс-служба Минэнерго
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар вновь идет к 28. Иностранцы выводят деньги с украинского рынка
|Концепция поменялась. Зачем Зеленский вычеркивал НАТО из Стратегии военной безопасности, а теперь вдруг запросил ПДЧ
|Украинские переговорщики отказываются от Минска: Как это повлияет на работу ТКГ
|Почему Зеленский увольняет эффективных послов Украины?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Всемирный банк предостерегает от «высокого» глобального налогового минимума
|США могут назначить спецпосланника для остановки «Северного потока-2» - СМИ
|Банк Швеции завершил первую фазу пилотных испытаний цифровой кроны
|Во Франции обсуждают легализацию эвтаназии
|Плата за выезд. Зачем в Беларуси ввели сбор за пересечение госграницы
|Загнать в минус. Новая тактика властей Беларуси против критиков Лукашенко?
Это интересно
|Мессенджер Signal добавил поддержку криптовалюты MobileCoin в бета-версии
|Forbes опубликовал новый рейтинг миллиардеров
|В Токио запустили установку, которая перерабатывает сточные воды на водород
|Учёные впервые в истории подключили человеческий мозг к компьютеру по беспроводной сети
|Sony экспериментирует с активной подвеской и системой активного шумоподавления для автомобилей
|Илон Маск соврал? Тим Кук утверждает, что никогда не общался с главой Telsa относительно поглощения автомобильной компании
|Mercedes-Benz подтвердил скорую отставку родстера AMG GT