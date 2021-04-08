США могут назначить спецпосланника для остановки «Северного потока-2» - СМИ

Белый дом ведет переговоры о назначении специального посланника для руководства переговорами об остановке строительства газопровода "Северный поток 2".

Об этом сообщает Politico со ссылкой на нынешних и бывших чиновников США, передает "Европейская правда".

В конце прошлого месяца советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан неофициально предложил кандидатуру Амоса Хохштейна, который работал специальным посланником и координатором международных энергетических вопросов при президенте Бараке Обаме, был близок советником и доверенным лицом тогдашнего вице-президента Джо Байдена. Его кандидатура прошла проверку, сказали чиновники, но он еще не принял эту работу.

Хохштейн, ушедшего из состава наблюдательного совета украинской энергетической компании "Нафтогаз" в конце прошлого года, отказался комментировать информацию о возможном назначении.

Потенциальное назначение посланника указывает на новый стратегический фокус со стороны администрации. Ранее Белый дом поручил экспертам по европейским делам Совета национальной безопасности и Государственного департамента обеспечить дипломатию газопровода. Чиновники заявляют Politico, что есть консенсус относительно того, что геополитика вокруг "Северного потока-2" сейчас требует более пристального внимания - особенно в свете того, что трубопровод уже почти 96% закончен.

Однако некоторые чиновники настороженно относятся к тому, что назначение посланника может на самом деле иметь обратный эффект, и дополнительно отложить санкции против "Северного потока-2", сигнализируя Германии и России, США открыты для определенной формы примирения.

Но помощник Демократической партии Сената сказал, что назначение Хохштейна на эту должность приветствовалось бы демократами. "Амос был бы замечательным человеком на этой должности", - сказал помощник, отметив, что он "имеет хорошую репутацию" и работал над подобными вопросами при администрации Обамы.