Финансовые новости
- |
- 08.04.21
- |
- 09:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Во Франции обсуждают легализацию эвтаназии
09:50 08.04.2021 |
Французский парламент в четверг обсудит законопроект, который легализует эвтаназию. Дискуссия, скорее всего, продлится не один день: противники легализации написали к нему три тысячи поправок.
Если законопроект будет принят, Франция станет пятой страной Европейского союза, декриминализующей помощь в добровольном уходе из жизни по причине болезни после Нидерландов, Бельгии, Люксембурга и Испании.
Авторы законопроекта считают, что легализация эвтаназии прекратит "национальное лицемерие", потому что сейчас, по их словам, смертельно больные французы просто уезжают в Бельгию или Швейцарию, чтобы там добровольно закончить свою жизнь, а врачи Франции тайно совершают от двух до четырех актов эвтаназии каждый год.
В Швейцарии врачи или родственники не могут помочь больному уйти из жизни, однако человек сам может принять смертельную дозу лекарства.
Законопроект был внесен депутатом от внепарламентской фракции Libertes et Territoires Оливье Фалорни.
Он и его коллеги говорят, что документ поднимает экзистенциальные вопросы, от которых надо не прятаться, а решать, и попытка затормозить его принятие тысячами поправок постыдна.
Депутаты, которые написали основную часть поправок, принадлежат к правоцентристской оппозиционной партии Les Republicains. Они говорят, что такой важный вопрос не может быть решен одним голосованием в парламенте и требуют национальных дебатов.
Президент Франции Эммануэль Макрон и правительство пока не высказали свою точку зрения, хотя еще в 2017 году Макрон публично заявил: "Я сам хочу выбрать конец своей жизни".
Действующий сейчас закон разрешает использовать сильные обезболивающие и седативные средства для пациентов, страдающих неизлечимыми заболеваниями. Таких пациентов вводят в глубокий медикаментозный сон, чтобы они не чувствовали боли, но ни родственники ни сами пациенты не могут решить прекратить жизнь.
Как и депутаты, французское общество, придерживается противоположных мнений по поводу легализации эвтаназии. Одни, как известная актриса Лин Рено, которой сейчас 92 года, призывают парламент дать каждой женщине и каждому мужчине возможность выбрать конец своей жизни.
Другие, как знаменитый писатель Мишель Уэльбек, считают, что общество легализующее эвтаназию, теряет всякое право на уважение.
"Предсмертная агония - это важное переживание в жизни любого человека. Искусственное прерывание агонии является откровенно преступным деянием", - говорит писатель в колонке, опубликованной в газете Le Figaro, предлагая облегчать страдания больных с помощью морфина.
Такой же точки зрения придерживается и католическая церковь, выступающая категорически против эвтаназии.
"Когда человек сталкивается со страданиями, его нужно не убивать, а пытаться продлить его жизнь, облегчая боль", - считает архиепископ Парижа Мишель Опети.
Дискуссия о необходимости разрешить эвтаназию возобновилась во Франции в прошлом году. Тогда неизлечимо больной француз Ален Кок обратился к президенту Макрону с просьбой разрешить врачам дать ему лекарство, чтобы уйти из жизни. Макрон ответил, что то, что тот просит - незаконно.
В знак протеста Кок собирался заморить себя голодом и отказом от принятия обезболивающих, транслируя свои страдания в прямом эфире социальных сетей. Однако, его боли были настолько сильны, что он не смог этого сделать.
В случае, если законопроект не успеют обсудить в четверг, некоторые депутаты предлагают вернуться к обсуждению этой темы на президентских выборах в следующем году.
Эвтаназия в Европе: что разрешено
* В марте 2021 года Верховный суд Португалии заблокировал закон о декриминализации эвтаназии, который был одобрен парламентом в январе. Законопроект, который легализует помощь в самоубийстве для взрослых пациентов, сейчас вернулся в парламент для доработки. При этом в исключительных и особенно тяжелых случаях эвтаназия в Португалии может быть применена уже сейчас.
* Конституционный суд Италии в 2019 году постановил, что помощь в самоубийстве человеку, который из-за болезни испытывает невыносимые страдания, не является уголовно наказуемым деянием. В стране также разрешается отключать неизлечимо больного человека от аппаратов жизнеобеспечения, то есть совершать так называемую пассивную эвтаназию.
* Швеция разрешила "пассивную эвтаназию" в 2010 году.
* Республика Ирландия также признает "право на смерть".
* Великобритания разрешает врачам прекращать искусственную поддержку жизни неизлечимо больных.
* В Австрии и Германии "пассивная эвтаназия" возможна по просьбе пациента.
* В Дании с 1992 года больной может подать письменный отказ от подключения к аппаратам, которые искусственно поддерживают жизнь.
* В Норвегии пассивную эвтаназию можно совершить по решению родственников, если пациент находится без сознания.
* В Венгрии люди с неизлечимыми заболеваниями могут отказаться от лечения.
* В Литве и Латвии прекращение лечения смертельно больных людей считается законным.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Уже вывез личные вещи: Что стоит за слухами об отставке Витренко
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар вновь идет к 28. Иностранцы выводят деньги с украинского рынка
|Концепция поменялась. Зачем Зеленский вычеркивал НАТО из Стратегии военной безопасности, а теперь вдруг запросил ПДЧ
|Украинские переговорщики отказываются от Минска: Как это повлияет на работу ТКГ
|Почему Зеленский увольняет эффективных послов Украины?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Банк Швеции завершил первую фазу пилотных испытаний цифровой кроны
|Во Франции обсуждают легализацию эвтаназии
|Плата за выезд. Зачем в Беларуси ввели сбор за пересечение госграницы
|Загнать в минус. Новая тактика властей Беларуси против критиков Лукашенко?
|Zoom готова продавать услуги российскому госсектору напрямую
|Украина заверила Молдову в непричастности к похищению судьи Чауса - МИД
Это интересно
|Forbes опубликовал новый рейтинг миллиардеров
|В Токио запустили установку, которая перерабатывает сточные воды на водород
|Учёные впервые в истории подключили человеческий мозг к компьютеру по беспроводной сети
|Sony экспериментирует с активной подвеской и системой активного шумоподавления для автомобилей
|Илон Маск соврал? Тим Кук утверждает, что никогда не общался с главой Telsa относительно поглощения автомобильной компании
|Mercedes-Benz подтвердил скорую отставку родстера AMG GT
|Google выиграла у Oracle в Верховном суде многолетнюю тяжбу об использовании Java