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Информация об агентстве
Bloomberg: США готовы ответить РФ на враждебные действия
08:16 08.04.2021 |
Администрация президента США собрала необходимые доказательства враждебных действий со стороны России и изучает возможные ответные меры - такие как высылка дипломатов. Об этом в среду, 7 апреля, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь осведомленные источники в Белом доме.
Среди враждебных действий, на которые Вашингтон "скоро" даст ответ, собеседник агентства назвал вмешательство в американские президентские выборы и хакерскую атаку Sunburst, которую называют самой опасной кибератакой в истории Америки.
Возможные шаги США могут также включать санкции и высылку российских шпионов в США, работающих под дипломатическим прикрытием. По словам одного из источников агентства, ответные шаги будут состоять из комбинации различных элементов, включая санкции против людей из ближайшего окружения Владимира Путина.
Анализ враждебных действий России был подготовлен по указанию президента США Джо Байдена, которое он дал в своей первый рабочий день в Белом доме. Расследование шло по четырем направлениям: хакерская атака, враждебные действия в отношении американских солдат в Афганистане, вмешательство в выборы и отравление оппозиционера Алексея Навального.
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