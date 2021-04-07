Зачистка флотских. Как Эрдоган закупоривает Черное море

Владислав Гирман / Деловая столица

В Турции задержаны высокопоставленные офицеры ВМС в отставке, посмевшие призвать власти не выходить из конвенции Монтре.

Инцидент с контейнеровозом Ever Given заставил многих в мире задуматься о приведении в соответствие с современными условиями правил пользования Суэцким каналом и обеспечения его безопасности в будущем. И актуализировал он не только тему канала, соединяющего Средиземное море с Красным, но и другой важной торговой артерии, благодаря которой суда могут попасть в Черное море.

На сегодняшний день единственный путь из Средиземноморья в Черное море пролегает через пролив Дарданеллы, Мраморное море и Босфор. Последний крайне перегружен. Его нормальная пропускная способность - 25 тыс. судов в год, но проходят почти в два раза больше. Порой экипажам приходится ждать несколько дней или даже неделю, чтобы пройти по Босфору.

Чтобы решить эту проблему, Реджеп Тайип Эрдоган еще будучи премьер-министром в 2011 г. предложил построить канал "Стамбул" - через озера Кючюк-Чекмедже, Сазлысу, Дурусу и водохранилище Сазлыдере с выходом в Черное море возле Теркосской дамбы. Канал с предполагаемой пропускной способностью свыше 58 тыс. судов в год соединит Мраморное и Черное моря и будет проходить в черте Стамбула (мэром которого был Эрдоган), недалеко от международного аэропорта.

Этот проект Эрдоган активно пиарит с 2015 г. И определенно не собирается от него отказываться. Были даже утверждены сроки завершения строительства, а именно к 2023 г. - к столетию основания Турецкой Республики.

В Турции канал "Стамбул" воспринимают не только как возможность разгрузить Босфор, но и как начало создания широкомасштабного инфраструктурного конгломерата в сердце двух империй.

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу 4 апреля в интервью Anadolu заявил, что Стамбул, экономическая столица страны, станет "мировым торговым хабом". Министр утверждает, что регион Мраморного моря "с его портами, логистическими зонами, железнодорожными сообщениями, Мармараем и растущей промышленностью" после завершения строительства канала станет центром Евразии.

И заправлять этим хабом Турция желает самолично.

Движение через Дарданеллы и Босфор регулируется конвенцией Монтре, подписанной в 1936 г. Согласно этому документу, суда всех стран мира могут беспрепятственно проходить через проливы. Аналогично и с кораблями любых классов черноморских государств при условии предварительного уведомления турецких властей. А вот для кораблей нечерноморских государств действуют ограничения по тоннажу (максимум 45 тыс. тонн) и по классу (к примеру, авианосец или линкор не сможет пройти в Черное море).

Однако Анкара не желает, чтобы действие конвенции Монтре распространялось на канал "Стамбул".

Эрдоган 5 апреля прямо заявил: "Благодаря Стамбульскому каналу морское судоходство в проливе Босфор будет облегчено, у Турции появится альтернатива под ее суверенитетом, помимо обязательств в рамках конвенции Монтре. Это борьба за наш суверенитет".

При этом подчеркнул, что Турция не намерена выходить из конвенции.



Призрак заговора

Поводом же для выступления послужило заявление, подписанное 104 отставными офицерами ВМС, включая нескольких адмиралов.

Они призвали власти избегать шагов, которые могли бы привести к пересмотру конвенции Монтре, предоставившей Турции "возможность сохранить нейтралитет во время Второй мировой войны".

Эрдоган призывы офицеров раскритиковал, отметив, что это заявление нельзя "считать свободой слова" и вообще оно является "атакой на демократию Турции".

Параллельно власти Турции развернули впечатляющую информационную кампанию против подписантов.

Как сообщает 5 апреля Anadolu, больше двух тысяч общественных организаций, университеты, профсоюзы подали в суд на офицеров.

Министр национальной обороны Хулуси Акар тем временем заигрывает с ветеранскими организациями, консолидируя "не ренегатов" в поддержку президента.

Публичным порицанием турецкие власти не ограничились. Правоохранители 5 апреля задержали десятерых адмиралов в отставке. Среди которых, между прочим, оказался и контр-адмирал Джем Гюрдениз - автор доктрины "Синяя родина", де-факто положившей начало морской экспансии Турции в Восточном Средиземноморье и в Черном море, и активный сторонник скандального меморандума о орских границах, заключенного между Турцией и Ливией.

Позицию подписантов расценивают как заговор. Именно по такой статье в их отношении ведет следствие Офис генерального прокурора.

Сотрудники этого ведомства также проверяют, были ли у отставных офицеров контакты с коллегами, ныне несущими службу в ВМС или других войсках.

По словам министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, "мы не спали всю ночь и раскрыли все их контакты".

Он также добавил, что вооруженные силы, полиция, жандармерия, береговая охрана - все они намерены не допустить переворота.

Формально обращение офицеров по сути своей не является призывом к перевороту. Но не с точки зрения Эрдогана. Турецкий президент уверен и уверяет публику в обратном.

Его пресс-секретарь Ибрагим Калин прямо связал заявление отставников с периодами "военных переворотов" в Турции во второй половине прошлого века - в 1960, 1971, 1980 гг.

Осуществлялись эти перевороты армией. Она со времен Кемаля Ататюрка проводила перезагрузку гражданской власти всякий раз, когда считала необходимым - когда генералитет усматривал в ее действиях угрозу секулярному строю, риск возникновения автократии или же наоборот, считал власть слишком слабой и разобщенной. На протяжении ХХ века вооруженные силы оставались стражем республики, жестким эффективным. Во многом благодаря этому Турция смогла стать вполне успешным государством.

В отношении некоторых политиков вводился многолетний запрет на участие в политических процессах.