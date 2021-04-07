Пекин впервые стал городом с наибольшим в мире количеством миллиардеров

По итогам 2020 года в Пекине проживало 100 миллиардеров, на одного больше, чем в Нью-Йорке, свидетельствуют данные списка миллиардеров Forbes.

За год в китайской столице появилось 33 новых миллиардера. В Нью-Йорке - только семь. При этом население Пекина составляет 21 млрд человек, в 2,5 раза больше, чем в Нью-Йорке (8,4 млрд).

США - по прежнему лидер по количеству миллиардеров (724 человека). Китай, учитывая Гонконг и Макао, занимает второе место (698). При этом за последний год в Китае появились рекордные 210 новых миллиардеров. Следующие в списке - Индия (140), Германия (136) и Россия (117).