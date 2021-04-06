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США вводят санкции против Управления оборонной промышленности Турции
12:43 06.04.2021 |
США объявили о введении санкций против турецкого Управления оборонной промышленности за военное сотрудничество с РФ.
Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США в федеральном реестре, сообщает "Европейская правда".
"Согласно закону о противодействии противникам Америки путем санкций от 2017 года (CAATSA), государственный секретарь определил, что турецкое Управление оборонной промышленности (SSB), ранее известное как подсекретариат оборонной промышленности (SSM), сознательно после 2 августа 2017 года осуществило значительную операцию с лицом, входящим в состав оборонного или разведывательного секторов правительства Российской Федерации или действующим от его имени", - говорится в сообщении.
Государственный секретарь, в соответствии с CAATSA, также избрал определенные санкции, которые будут введены против SSB и Исмаила Демира, президента SSB; Фарука Игита, вице-президента SSB; Серхата Генкоглу, руководителя Департамента противовоздушной обороны и космоса SSB; и Мустафы Альпер Дениза, руководителя программы Регионального управления систем ПВО SSB.
Санкции вступят в силу 7 апреля.
Для SSB санкции будут означать запрет на американский экспорт и кредиты. Четыре турецких госчиновника будут лишены возможности въезда в США, их активы, которые удастся найти в американской юрисдикции, будут заблокированы, а американцам запретят вести с ними любые транзакции.
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